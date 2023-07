George Barbu, profesorul de matematică ce adună milioanele de euro

George Barbu și-a început activitatea profesională ca dascăl, profesor de matematică. Mai apoi, pentru că simțea nevoia unei schimbări, a trecut în vânzări, la o mare companie românească. Ulterior, simțind din nou că este vremea pentru un nou început, a intrat în afaceri, și împreună cu alți doi parteneri a reușit, în două decenii, să transforme un start-up într-una dintre cele mai importante companii de distribuție a produselor IT&C. Surprinzător, înainte de acest business, nu își dorise vreodată să devină antreprenor. Totul a fost o pură întâmplare.

„Nu cred că poți să îți propui: gata, de mâine, mă fac antreprenor! Că, ulterior, alegerile pe care le faci îți aduc acest statut este altceva, dar trebuie să vină natural, căci antreprenor devii, nu te declari. La mine, cel puțin, așa s-a întâmplat. Eu m-am alăturat companiei ABN Systems International la ceva ani după fondare, și a fost mai degrabă o conexiune interumană. Unul dintre partenerii mei avea o problemă cu trezitul de dimineață, iar eu pur și simplu îmi doream o schimbare, pentru că nu îmi place să fac același lucru zi de zi. Evident, nu a fost singurul motiv pentru care m-am alăturat, dar uite că și din niște nevoie personale, aparent banale, se pot naște parteneriate extraordinare care mută munții din loc”, mărturisește fostul profesor.

ABN Systems International a fost fondată în 2002, iar obiectul de activitate principal a fost distribuția de căști pentru call center și pentru office, de la două dintre cele mai mari branduri din lume. În 2007, s-a alăturat proiectului George, iar doi ani mai târziu au intrat puternic pe retail. Au acum aproximativ 30.000 de produse în portofoliu și sunt prezenți în peste 30 de țări din întreaga lume, cele mai noi dintre acestea, și de care este și foarte încântat, fiind India și SUA. Ambiția lui nu a fost însă doar să distribuie produsele altora pe tot globul, ci să lanseze și o gamă proprie, așa că visul de pe hârtie a devenit realitate, iar produsele românești smart home din gama Tellur sunt utilizate pe scară largă la nivel internațional.

„Având deja în portofoliu atât de multe produse și beneficiind de o listă lungă de clienți la nivel internațional, ne-am gândit: oare de ce nu ar putea exista și un brand românesc, care să facă ce fac ei? Ideea a crescut ușor-ușor în subconștientul nostru, și în 2015 am început cu accesorii pentru telefoanele mobile, pentru că acolo aveam cea mai mare expertiză pe retail. Acum, am ajuns la trei baze mari: accesoriile GSM, cu care am plecat, smart home și gama de produse pentru office, dar și o serie verde, să îi spunem așa, pe care am lansat-o anul trecut la Monaco, la Summit HUB, unul dintre cele mai mari evenimente din Europa pentru IT&C. Aceste produse sunt realizate în proporție de 70-80% din materiale biodegradabile sau reciclabile”, povestește George Barbu cu entuziasm.

„Made in Romania”, noul obiectiv pentru produsele smart home

A vândut o listă uriașă de produse, însă nu e pe deplin mulțumit. Apăsarea antreprenorului este aceea că nu a reușit încă să le și producă în România, pentru că tehnologia de la noi nu este în pas cu evoluția pe plan mondial. Dar este o idee la care încă nu a renunțat. „Dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva, găsești soluții, dar trebuie să fii pregătit pentru multă muncă”, spune George Barbu, care speră ca, într-o zi, să scrie pe produsele lor „made in Romania”.

„Am încercat, ne-am străduit ceva timp, dar, din păcate, nu am reușit, pentru că tehnologia din domeniul nostru se mișcă extrem de repede și ca să poți să faci față trebuie să ții pasul, ba poate chiar să fii cu o jumătate de pas înainte. Iar asta nu se întâmplă nici la nivel european, darămite în România. Așa că a trebuit să ne găsim parteneri în străinătate. Dar în 2015 erau greu de găsit. A trebuit să participăm la târguri, să ne documentăm bine, să facem greșeli, care, după părerea mea, sunt esențiale în business, pentru că ele te motivează să mergi mai departe și să miști lucrurile din ce în ce mai bine”, spune antreprenorul.

Lansarea brandului românesc a fost, de altfel, și cea mai mare provocare antreprenorială a lui George Barbu, dar este deschis către aceste provocări, pentru că mereu îl țin focusat. „Cea mai mare provocare este cea pe care o ai în momentul respectiv. După cei ai depășit-o, devine experiență.”

După succesul pe linie înregistrat cu compania, a urmat un alt salt, firesc cumva: s-au listat la Bursă, o dată pentru accelerarea dezvoltării și în al doilea rând pentru a crește încrederea partenerilor externi.

Zece milioane de euro dintr-o sută de dolari

Deși este om de… profil real, nu se avântă să fluture cifre și nici nu este cel mai mare fan al laudei de sine, chiar dacă ar fi îndreptățit, căci vorbim de o cifră de afaceri de peste 23 milioane de euro în 2022. George Barbu povestește cu nostalgie, și chiar amuzat, cum au pornit ei, partenerii, cu doar 100 de dolari afacerea, sumă cu care spune că și astăzi ar putea începe un astfel de business.

„Dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva, găsești soluții, dar trebuie să fii pregătit pentru multă muncă. Nimic nu vine de-a gata, mai ales în antreprenoriat. Cum am mai spus, nu ajungi peste noapte om de afaceri. În primul rând, trebuie să te documentezi bine despre domeniul în care urmează să activezi, să cunoști piața, să îi iei pulsul. Nu are sens să te bagi într-un business pe care nu îl cunoști, și nu e doar părerea mea aceasta. Evident, nu trebuie să știi totul de la început, dar trebuie să ai o bază de informații înainte de a te apuca de ceva, să vezi ce s-a mai făcut în domeniul în care vrei să activezi. Îți poți fixa targeturi, dar, de multe ori, dacă știi să prinzi valul, cum se zice, ține-te, că te poartă unde trebuie, chiar dacă nu ai știut de la început unde voiai exact să ajungi. Așa că lasă-te surprins, lasă-te purtat de valul bun!”, îi sfătuiește George Barbu, fix ca un dascăl preocupat de viitorul bobocilor dintr-o clasă, pe viitorii antreprenori.

Chiar dacă pune mult suflet în ceea ce face, nu uită niciodată de partea rațională, care, spune el, este esențială pentru orice antreprenor. „Trebuie să înveți să lași deoparte latura sentimentală și să pui accent pe cea logică. Și, foarte important, să nu lași pe nimeni să te oprească din visul tău, dacă vrei să reușești. În business, sunt lucruri pe care trebuie să le înveți, sunt greșeli pe care trebuie să le faci, dar important este să le pui ca trepte în ascensiunea spre succes. Dacă nu faci greșeli, nu înveți. Dacă nu îți asumi riscuri, nu vei reuși niciodată să evoluezi. Dar este extrem de important să știi să le dozezi, astfel încât greșelile să rămână doar la nivelul de experiențe”, mai spune omul de afaceri.

120 de secunde pot fi fatale pentru încheierea unei afaceri

Ca atare, George Barbu a învățat de ceva timp să nu se mai teamă de greșeli, mai ales că a înțeles că greșelile se reduc pe măsură ce treci prin ele. Sunt greșeli care se pot evita prin documentare bună, dar sunt și greșeli pe care le poți evita pe viitor doar dacă le-ai experimentat pe propria ta piele. “Ca să dau un exemplu banal: dacă ai întârziat două minute la o întâlnire nu pare așa un capăt de lume, nu? Dar nu întotdeauna! Contează cu cine te întâlnești, iar cele două minute pot fi definitorii pentru afacerea ta. Dacă în România să zicem că nu e o tragedie că ai întârziat două minute la o întâlnire, deși e vorba, până la urmă, de respectul față de celălalt, în țările nordice sau în Germania, de exemplu, dacă ai întârziat acele 120 de secunde, deja ai plecat cu stângul în respectiva relație. E, până la urmă, vorba despre o particularitate culturală, iar dacă vrei să ai o deschidere internațională trebuie să înveți toate acestea. Pentru că, dacă ai gânduri mari, doar așa poți depăși granițele țării cu afacerea ta.”

În plus, aceste diferențe culturale trebuie identificate obligatoriu înainte de a aborda orice potențial partener. „Vă dau un pont din Asia, ca exemplu: un răspuns de la cineva care sună ceva de genul I see sau Yes nu înseamnă că a înțeles ce vrei să îi spui. A înțeles ce i-ai spus, dar nu a înțeles exact ce anume vrei de la el. E un fel de Așa, și…?.”

Calculele pentru viitor sunt deja făcute

Trei lucruri îl motivează pe George Barbu să se autodepășească în permanență: colegii, rezultatele muncii și dorința de a pune România pe harta marilor jucători din domeniu. Pentru asta, investește constant în tehnologia inovatoare și este foarte atent la nevoile clienților, adică ale utilizatorilor finali care aleg produsele smart pe care le comercializează, pentru a le face o viață mai ușoară, mai comodă, dacă vreți, dar, mult mai important, pentru a le face o viață mai ieftină, cu costuri mai reduse, mai corect zis. Pentru că produsele smart home pe care ABN Systems International le comercializează tocmai asta vizează, eliminarea risipei de energie, eliminarea unor cheltuieli inutile, reglarea consumului pe baza unor scenarii, totul pe baza unor dispozitive care pot fi controlate de pe telefon printr-o aplicație. Efectul indirect, care însă are efect global, este reducerea risipei, cu un impact major asupra mediului. „Putem scăpa, de pildă, de niște dușmani invizibili ai portofelelor noastre doar făcând să dispară așa-zisa energie fantomă pe care electronicele lăsate pe modul stand-by o consumă, și care poate fi chiar și 10% din consumul total” – ne precizează George Barbu.

Chiar și fără vreo cercetare care să arate perspectivele de consum ale dispozitivelor smart home, este clar pentru toată lumea că viitorul aparține tehnologiei, iar din această perspectivă, ne așteptăm ca nu peste mult timp să devină ceva obișnuit locuințele inteligente, în care draperiile sau storurile se vor trage singure când soarele va lumina prea puternic, în care televizorul se va deschide pe canalul preferat celui care se așază pe fotoliu în fața lui sau în care frigiderul va comanda la supermarket alimentele care sunt pe sfârșite și pe care știe că cei din casă și le-ar dori. Pentru toate acestea, George Barbu, fostul profesor de matematică, are deja calculele făcute.