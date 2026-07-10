Germania: Exporturile au crescut neașteptat în mai, pe fondul majorării cererii din SUA

Exporturile Germaniei au crescut neașteptat în mai, pe fondul majorării cererii din SUA, datele sporind încrederea în perspectivele celei mai mari economii europene, transmit DPA și Reuters.

Exporturile Germaniei au urcat în mai cu 0,9% față de luna precedentă (când se înregistrase un avans de 0,8%), arată datele publicate joi de Oficiul federal de statistică (Destatis), în timp ce analiștii se așteptau la un recul de 0,3%.

De asemenea, importurile au scăzut cu 2,5% față de luna precedentă (când se înregistrase un avans de 1,1%), în timp ce analiștii se așteptau la o expansiune de 0,1%. Este primul declin al importurilor din ultimele patru luni. Ca rezultat, balanța comercială indică un excedent de 19,1 miliarde de euro în mai, în creștere de la 14,7 miliarde de euro în aprilie.

‘Comerțul exterior a avut o evoluție surprinzător de bună într-o perioadă cu tensiuni geopolitic și războiul din Orientul Mijlociu’, a apreciat Volker Treier, șeful Departamentului de Comerț Exterior în cadrul DIHK.

Exporturile către Statele Unite, principala destinație de export pentru Germania, au urcat în mai cu 23,1% față de luna precedentă, în timp ce importurile au crescut cu 11,5%.

‘Exporturile sunt susținute de avansul economiei americane’, a declarat Alexander Krueger, economist șef la ABN Amro Germania.

Treier a salutat majorarea cererii din SUA, dar a avertizat că drumul care îi așteaptă pe exportatorii germani ‘este extrem de dificil’.

Exporturile către China au urcat în mai cu 7,1% față de luna precedentă, cele către statele membre UE au scăzut cu 1,1%, iar cele către țările din afara blocului comunitar au crescut cu 3,6%.

‘Lumea continuă să cumpere produse germane. Dar comerțul global a devenit mai volatil, mai politic și mult mai contestat’, a avertizat Dirk Jandura, președintele Asociației Comerciale a Germaniei (BGA).