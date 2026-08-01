Germania: Numărul șomerilor a crescut peste așteptări în iulie

Numărul șomerilor din Germania a crescut mai mult decât se estima în iulie, arată datele oficiale publicate vineri, și a ajuns aproape de pragul de trei milioane, în termeni ajustați sezonier, în condițiile în care dificultățile din ultimii ani afectează în continuare piața muncii din cea mai mare economie europeană, transmite Reuters.

În mod obișnuit, piața muncii reacționează cu întârziere la șocurile geopolitice, cum ar fi conflictul din Iran, care a început în februarie.

În termeni ajustați sezonier, numărul mediu de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a crescut luna aceasta cu 6.000, la 2,99 milioane, în timp ce analiștii intervievați de Reuters se așteptau la o creștere de 5.000.

În plus, rata șomajului a urcat la 6,4% în iulie, de la 6,3% în iunie, în linie cu previziunile.

‘Tendința de slăbiciune observată în ultimele luni pe piața muncii continuă’, a afirmat Daniel Terzenbach, oficial din cadrul Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA).

În iulie, numărul total neajustat al șomerilor a depășit pragul de trei milioane.

‘Rata șomajului și gradul scăzut al ocupării forței de muncă au crescut semnificativ în iulie, în special din cauza factorilor sezonieri’, a apreciat Terzenbach.

Germania, cea mai mare economie europeană, a înregistrat o creștere de 0,2% în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele preliminare publicate joi de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), în pofida efectelor războiului din Iran și a majorării prețului la petrol. În Germania, rata anuală a inflației a accelerat la 2,8% în iulie, de la 2,4% în iunie.

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 25.000, la 653.000, în iulie, comparativ cu perioada similară din 2025.

Cercetătorii spun că schimbările demografice sunt acum vizibile pe piețele regionale ale muncii. Mulți angajați din generația ‘baby boomer’ se pensionează și rămân puțini tineri care să-i înlocuiască.