Google cere instanţei supreme a UE să menţină anularea amenzii antitrust de 1,49 miliarde de euro

Google a cerut miercuri Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să respingă apelul formulat de Comisia Europeană împotriva deciziei unei instanţe inferioare care a anulat amenda antitrust de 1,49 miliarde de euro aplicată companiei în 2019, transmite Reuters.

Litigiul a ajuns în faţa celei mai înalte instanţe europene după ce Comisia Europeană a contestat hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 2024, care a anulat sancţiunea, motivând că executivul european a făcut erori în evaluarea cazului.

Comisia Europeană susţine că, în perioada 2006–2016, Google a inclus în contractele cu editorii de site-uri clauze restrictive care împiedicau concurenţii să afişeze reclame de căutare pe respectivele pagini, consolidându-şi astfel poziţia dominantă pe piaţa publicităţii asociate motoarelor de căutare. Compania a eliminat clauzele contestate în 2016.

Avocatul Google, Josh Holmes, a respins argumentele Comisiei, afirmând că acestea sunt nefondate şi că hotărârea Tribunalului este clară şi complet motivată. El a susţinut că autoritatea europeană a ignorat dovezi care arătau că rivalii Google aveau oportunităţi semnificative de a concura pe piaţă.

De cealaltă parte, avocatul Comisiei Europene, Anthony Dawes, a criticat decizia instanţei inferioare, susţinând că aceasta impune autorităţii de concurenţă obligaţii fără precedent şi răstoarnă jurisprudenţa existentă. În opinia sa, raţionamentul Tribunalului ar echivala cu prezumţia că astfel de clauze de exclusivitate sunt legale.

Un avocat general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene urmează să prezinte o opinie consultativă pe 12 noiembrie, iar hotărârea definitivă este aşteptată în lunile următoare.

Amenda privind serviciul AdSense este una dintre cele patru sancţiuni antitrust aplicate de Uniunea Europeană companiei Google, care însumează aproximativ 9,5 miliarde de euro. Anularea acestei amenzi de către Tribunalul Uniunii Europene a reprezentat unul dintre puţinele eşecuri juridice suferite de Comisia Europeană în disputa sa de lungă durată cu gigantul tehnologic.