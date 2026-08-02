Google retrage funcţia de generare de imagini cu AI din Google Earth, după încălcări ale politicilor companiei

Google, parte a grupului Alphabet, a anunţat vineri că retrage temporar funcţia de generare de imagini cu inteligenţă artificială introdusă în Google Earth cu doar o zi înainte, după ce utilizatorii au distribuit imagini care păreau să încalce politicile companiei, relatează Reuters.

Funcţia, bazată pe modelul de inteligenţă artificială Nano Banana 2, permitea utilizatorilor să creeze imagini fotorealiste pornind de la imaginile satelitare, aeriene şi 3D din Google Earth, prin introducerea unei descrieri text pentru orice locaţie de pe glob.

Instrumentul a fost criticat din cauza riscului de dezinformare, deoarece putea genera scene fictive suprapuse peste imagini reale ale unor monumente şi obiective turistice.

”Am văzut profesionişti din domeniul geospaţial folosind această funcţie în scopuri utile, însă am observat şi utilizatori care au distribuit imagini generate ce par să încalce politicile noastre”, a transmis Google pe platforma X. Compania a precizat că suspendă funcţia până la introducerea unor măsuri de protecţie suplimentare.

Google nu a precizat ce tipuri de imagini au încălcat regulile sale, dar a subliniat că acestea nu apăreau în experienţa principală Google Earth şi erau marcate vizibil ca fiind generate cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Reuters aminteşte că marile companii din tehnologie au fost nevoite în repetate rânduri să limiteze sau să dezactiveze funcţii bazate pe inteligenţă artificială, pe fondul problemelor legate de dezinformare, utilizarea abuzivă şi protecţia vieţii private.

La începutul lunii, Meta a renunţat la funcţia Muse Image, care genera imagini folosind fotografii publice de pe Instagram, după criticile privind confidenţialitatea.