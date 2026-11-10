Gorghiu: Nu îmi voi retrage acțiunile în justiție; îi solicit lui Ilie Bolojan să reanalizeze decizia ilegală

Deputatul PNL Alina Gorghiu a anunțat luni că nu își va retrage acțiunile în instanță împotriva unor decizii ale partidului, în pofida deciziei conducerii PNL, care le-a cerut contestatarilor să renunțe la procese în termen de 10 zile, în caz contrar urmând să nu mai fie membri ai grupurilor parlamentare.

Gorghiu a calificat această decizie drept un ”șantaj” și un abuz și i-a solicitat liderului PNL, Ilie Bolojan, să reanalizeze decizia ”ilegală”.

”Astăzi vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi în propriul partid. Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiunea să renunți la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Și, da, mă consider victima unui șantaj. Și o spun de la început: nu voi ceda. Ce s-a întâmplat în Biroul Politic Național e foarte grav. Potrivit deciziei domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunțe la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare”, a afirmat Gorghiu, într-o declarație video postată pe Facebook.

Ea i-a cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să reanalizeze hotărârea.

”Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL”, a arătat Gorghiu.

Liberala a menționat că nu se va lăsa intimidată și nu are de gând să-și retragă nicio acțiune în instanță ca urmare a acestor amenințări.

”Cum credeți că aș mai putea să le spun altora să aibă curaj să-și apere drepturile dacă eu aș renunța la ale mele? Nu, n-o să mă las șantajată! Nu mă voi lăsa intimidată și nici nu am de gând să îmi retrag nicio sesizare, nicio acțiune în instanță ca urmare a acestor amenințări. Dreptul meu de a mă apăra în fața unui abuz nu este negociabil, iar abuzurile, iată, pot veni și din partea propriei conduceri de partid. Am 27 de ani în PNL. Am cunoscut mulți președinți, am fost eu însămi președinta acestui partid. Am crezut și cred în statul de drept, în lege, am promovat respectul pentru fiecare dintre noi, am apărat dreptul fiecărui om de a merge în fața unui judecător atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, demnitatea sau imaginea. Accesul liber la justiție este garantat prin Constituție și nu mi l-a acordat președintele PNL și nici Biroul Politic Național”, a mai transmis Alina Gorghiu.

Gorghiu a adăugat că nu își va schimba convingerile din cauza presiunilor conducerii partidului. Ea a afirmat că nu se teme de Ilie Bolojan, de Dan Motreanu sau de alți lideri ai partidului și că nu va accepta ca funcțiile de conducere să fie folosite pentru a-i reduce la tăcere pe membrii PNL.

”Și fac acest demers pentru mine și pentru fiecare membru liberal care ar putea fi pus de mâine în aceeași situație. Pentru colegul meu care astăzi se teme să vorbească, pentru cel care crede că trebuie să suporte orice fiindcă are în față un lider autoritar de partid. Nimeni nu ar trebui să-și abandoneze drepturile ca să-și dovedească loialitatea politică. Sigur că mă aștept ca atacurile să se întețească, dar aceste atacuri nu vor dicta deciziile mele. Din punctul meu de vedere, un lider care recurge la asemenea presiuni își pierde autoritatea morală în fața colegilor, iar tăcerea în fața unei asemenea presiuni face ca aceasta să fie și mai ușor de repetat”, a mai transmis Gorghiu.

Ea a mai arătat că nu are de gând să tacă, indiferent de consecințe.

”Nu îmi voi retrage acțiunile pentru a-mi păstra locul în grupul parlamentar. Am investit 27 de ani din viață în acest partid și tocmai de aceea refuz să accept că un liberal trebuie să își lase drepturile la ușa partidului. Îmi voi apăra aceste drepturi în justiție până la capăt”, a subliniat liberala.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Mai mulți liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma, au atacat în instanță deciziile luat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.