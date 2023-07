Gospodăria tradițională transformată în afacere de succes

Bianca Folescu a devenit antreprenoare urmându-și un vis din copilărie: să aibă o gospodărie într-un sat din România. Crescută la oraș, a așteptat mult până când a găsit locul perfect pentru a-și îndeplini visul. Timp de șase ani a amenajat o casă veche și a transformat întregul loc într-un adevărat muzeu al satului dobrogean, în satul Vișina, din comuna Jurilovca, județul Tulcea. Apoi a pornit afacerea, incluzând casa tradițională în circuitul turistic, prin multă muncă, inventivitate și, mai ales, pasiune. Locul a devenit o atracție mai ales pentru copiii care merg la Vișina să vadă cum este viața la țară, să se joace cu animalele din gospodărie și să participe la șezători sau workshop-uri la care învață meșteșuguri tradiționale.

Prima afacere a Biancăi Folescu a fost „Suvenir din Dobrogea”, un concept bazat pe culegerea din teren a tradițiilor locale din satul dobrogean pentru a crea artă tradițională autentică. Atelierul înființat în gospodăria de la Vișina duce mai departe arta și meșteșugul popular, așa cum au fost învățate de la oamenii din sat. Astfel, tradiția autentică este transformată în suvenir.

În paralel, a dezvoltat gospodăria-muzeu, creând un spațiu al culturii populare, nu doar o simplă pensiune agroturistică. Fiecare cameră a casei tradiționale este amenajată în stilul unei etnii din Dobrogea și toate obiectele sunt autentice.

„Eu nu am avut bunici la țară și nici copilărie pe ulița satului. Îți dorești să obții ce nu ai… iar eu mi-am dorit o casă la țară, într-un sătuc neștiut. Am pus degetul pe hartă, în zona în care știam că natura îți oferă cele mai frumoase surprize: laguna Razim-Sinoe, satul Vișina, comuna Jurilovca. Zis și făcut! Căsuța cu ferestre de peruzea era a mea! Aici s-a născut pasiunea pentru vechi, tradițional, artizanat și meșteșug, dorința de a împărtăși tuturor ceea ce trăiam în noua mea lume: „Suvenir din Dobrogea”. La început am dorit să creez amintiri cusute pe pânză, având ca inspirație modelele cămășilor dobrogene. Ca totul să aibă poveste, am creat cadrul perfect: o gospodărie tradițional dobrogeană, cu case in alb-albastru, acoperișuri de stuf, grădină, livadă dar și multe animale”, povestește Bianca Folescu.

Banii din salariu, singurul capital

A găsit casa și a achiziționat-o în anul 2011, iar afacerea a început, cu resurse financiare minime, în 2017, după ce a reușit să amenajeze și să renoveze gospodăria. A reușit să cumpere gospodăria cu doar 10.000 de euro, bani strânși din salariu, apoi a reparat și a renovat aproape singură, în mult timp, cu banii câștigați de la locul de muncă. Totul a fost construit pas cu pas, de la an la an. Cea mai grea perioadă a fost în pandemie, când aproape nu mai avea speranțe de redresare, din cauza pierderilor foarte mari – era tocmai momentul în care începuse noi investiții în gospodăria tradițională.

O relansare a afacerii de la Vișina a venit abia anul acesta, când totul a reintrat în normalitate. Iar pentru viitor, Bianca Folescu spune că se va axa pe organizarea taberelor pentru copii, pentru că foarte mulți sunt atrași de viața la țară, de posibilitatea de a se apropia de animalele din gospodărie și de a învăța lucruri frumoase. Copiii sunt atrași mai ales de cal, care e și preferatul Biancăi Folescu.

„Calul, ca animalul meu de suflet, a pus amprenta peste toate. Cămașa dobrogeană s-a mutat în casa muzeu din gospodărie, iar obiectele multietnice și-au găsit loc în odăile tematice dedicate cazării.

Astfel, din aproape în aproape, s-a conturat afacerea care a îmbinat perfect antreprenoriatul cu tradiția”, spune antreprenoarea.

Un alt punct forte al la Vișina este mâncarea tradițională, proaspăt preparată în punctul gastronomic local al gospodăriei. Produsele au fost degustate de oaspeți la toate evenimentele culturale organizate aici de antreprenoare.