Grindeanu: Astăzi eu nu văd motive de suspendare a președintelui Nicușor Dan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că nu identifică la acest moment motive constituționale pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și nici o majoritate care să susțină o astfel de acțiune.

‘Eu v-am spus în numele PSD că nu văd astăzi motive să se întâmple acest lucru. Mai mult de atât nu pot să spun și nici nu văd să existe o majoritate. (…) Astăzi când vorbim eu nu văd motive de suspendare a președintelui. Nu există așa ceva. Decât poate dorința unora de a fi ei președinți. Și a domnului Bolojan și a altora …’, a spus Grindeanu, la postul România Tv.

Întrebat în continuare la cine anume se referă, liderul PSD i-a indicat pe George Simion, Călin Georgescu și Ilie Bolojan.

‘Eu l-am votat o singură dată pe Nicușor Dan, în turul doi anul trecut. În rest, am fost adversari politici. N-am fost niciodată în aceeași tabără, nu suntem nici acum. (…) Nu pot să văd motive constituționale care să stea în picioare și să existe o asemenea acțiune politică’, a mai afirmat președintele PSD.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a decis, pe 1 iulie, demararea procesului de suspendare a lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate, potrivit unui comunicat al formațiunii politice.

Decizia a fost luată de Consiliul Național de Conducere (CNC) al AUR în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria, Teleorman.

Cei 135 de membri ai CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și începerea dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens.

Printre motivele care stau la baza acestui demers, precizează AUR, se numără ‘excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional’.