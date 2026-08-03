Grindeanu: PSD va vota strategia pentru biodiversitate, dacă nu blochează construcția de autostrăzi, hidrocentrale

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat luni că PSD va vota strategia pentru conservarea biodiversității, care este depusă la Senat, dacă este bună pentru economie, dacă îndeplinește acordurile și cerințele de mediu, dar aceasta nu trebuie să pună noi piedici construcției de hidrocentrale și de autostrăzi.

‘Din perspectiva noastră, are un impact semnificativ pe termen lung. În plină criză energetică, Ministerul Mediului a venit, din punctul nostru de vedere, pe ultima sută de metri, cu o strategie care valorează cam un miliard de euro în PNRR. A lăsat-o în transparență cred eu, într-un moment nu foarte potrivit, atunci când atenția tuturor era îndreptată spre rezolvarea altor probleme urgente. Plecând de la declarațiile făcute de cei responsabili, am văzut următoarea chestiune spusă, și anume faptul că cei de la Bruxelles nu vor accepta ca jalon îndeplinit decât forma aceasta pregătită de ei și pe care au trimis-o la Senat. Pregătită cum? Chiar cu ONG-urile de mediu, ONG-uri care au oferit, în trecut, din bani publici, consultanță pentru protejarea păsărilor (…). Aici se ridică cel puțin două probleme din perspectiva aprobării acestei strategii. Ce se întâmplă cu siguranța energetică a României? Suntem în plin colaps energetic în acest moment, iar USR deja a blocat la CCR finalizarea a șapte hidrocentrale strategice’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că această strategie ‘va compromite total și actualele capacități de producție a energiei’.

‘De exemplu, unitățile de la Cernavodă, a căror rezolvare ar fi trebuit să intre în linie dreaptă din 2024, când eu eram ministru al Transporturilor. Și am să vă dau o explicație din acest punct de vedere. Acum doi ani a fost aprobată, atunci când eram ministru, în 2024, hotărârea de guvern prin care erau validați indicatorii tehnico-economici necesari fazelor de proiectare și execuție pentru amenajarea brațului Bala al Dunării. Deci acum doi ani a fost aprobat HG-ul. Demersul a fost blocat chiar la Comisia Europeană, ghici de cine? De ONG-urile de mediu, care nici mai mult, nici mai puțin au cerut reluarea studiului de fezabilitate. Adică ani pierduți, așa cum vedem cu toții și azi, de fapt vedem efectele acestor blocaje’, a afirmat liderul social-democraților.

Grindeanu vrea ca ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, să îi spună dacă în urma adoptării acestei strategii vor mai putea fi construite autostrăzi prin arii protejate.

‘Prin această nouă strategie, așa, la prima vedere, negociată chiar de dânsa la Comisia Europeană, este foarte simplu să declari peste noapte că o anumită zonă este arie protejată. Extrem, extrem de simplu. Nu contează că ai deja un proiect sau utilajele sunt deja în zona respectivă. Aici v-aș da un exemplu de care se lovesc toți românii: cele două secțiuni montane de pe Sibiu-Pitești, secțiunea 2 și secțiunea 3, cele mai dificile. După atâția ani se poate lucra în acest moment pe maxim 45% din șantiere, din cauza absenței acordului revizuit de mediu. Astăzi când vorbim se întâmplă iarăși acest lucru. Vreau să fiu bine înțeles: PSD va vota și această strategie, atât timp cât este una bună pentru români, pentru economie și, evident, trebuie să îndeplinească și acordurile și cerințele de mediu. Dar trebuie să punem în balanță toate aceste lucruri, nu să inventăm noi piedici, astfel încât să blocăm șantiere, construcția de hidrocentrale și toate celelalte lucruri amintite de mine’, a subliniat Sorin Grindeanu.