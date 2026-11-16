Grindeanu, în şedinţa PSD: Reforma administrativă se aplică întregii Românii, nu doar localităţilor româneşti. UDMR să vină să facă moţiune

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în şedinţa PSD că reforma administrativ-teritorială se aplică întregii Românii, nu doar localităţilor româneşti, el comentând şi criticile aduse de UDMR acestei reforme şi precizând că cei de la UDMR pot să vină să facă moţiune şi ar fi o onoare să pice Guvernul pentru că unii nu au vrut să facă cea mai importantă reformă din istoria României, au precizat surse din PSD pentru News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în şedinţa conducerii PSD, că reforma administrativ-teritorială se aplică întregii Românii, pentru ca este o reformă a României şi nu se poate aplica doar in localităţile româneşti, potrivit surselor citate.

”Nu pot fi două reguli, în care unii să fie speciali. Asta nu merge. Sigur că trebuie respectate toate principiile şi drepturile minorităţilor, dar regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleaşi şi la Olt şi la Botoşani şi la Harghita şi Covasna”, a aspus liderul PSD.

Grindeanu a răspuns şi criticilor venite dintre UDMR cu privire la această reformă: ”Să vină să facă moţiune. Ar fi o onoare să pice Guvernul pentru că unii nu au vrut să facă cea mai importantă reformă din istoria României”.

Liderul PSD l-a acuzat pe fostul premier Ilie Bolojan că ”a facut reforme dând nişte femei de serviciu afară, care mai apoi au fost recuperate prin companii ale primăriei”.

”Asta a fost marea reforma a lui Bolojan, o butaforie. Şi să pună CASS la mame şi invalizi. De asta îi doare când văd că se face o reformă reală şi bâjbâie şi nu ştiu ce sa spună”, a mai spus Grindeanu.

Şi coordonatorul reformei administrative din cadrul PSD, europarlamentarul Dragoş Benea a criticat ”poziţiile abrupte ale UDMR pe această temă”.

”Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR să facem reformă admnistrativă, atunci AUR va ajunge la 60%”, a spus Benea în şedinţă.