Grindeanu spune că nu s-a degajat nicio concluzie în urma consultărilor de la Cotroceni

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu s-a ajuns la nicio concluzie în urma consultărilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

El a menționat că ”nu s-a discutat de niciun nume” de premier.

Întrebat la Parlament dacă s-a ajuns la o concluzie la discuțiile de la Cotroceni, liderul PSD a răspuns: ”Nu. Am avut discuții de aproape două ore. În prima parte, cele legate de ceea ce am spus și aici, și anume acele legi din PNRR și de poziția PSD-ului – și fiecare partid în parte și a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiul de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știm legate de guvernare cu Partidul Social-Democrat. E treaba lor. Eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai… o tonalitate mai jos. Dar nu s-a degajat o soluție”.

Potrivit acestuia, s-au discutat mai multe variante, PSD fiind de acord cu cele propuse de președintele UDMR, Kelemen Hunor.

”Acum, fără și cu scuzele de rigoare că dau nume, de exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord cu ceea ce a propus, să spunem public, și mai puțin public, președintele UDMR, cu nuanțe, e adevărat. Alții au anumite constrângeri, așa cum vă spuneam și mai devreme”, a spus Sorin Grindeanu.

El a reafirmat că Ilie Bolojan trebuie să plece de la Palatul Victoria.

”Ne aflăm în situația următoare, în care de peste 60 de zile avem un prim-ministru și un guvern demis, cu un număr record de voturi. Am avut cel puțin două scenarii, până acum, care la unul dintre ele a spus și public ‘da’ premierul Bolojan și care într-un final au fost negate prin acțiuni sau prin declarații. (…) Această încercare de a pasa responsabilitatea către Parlament nu e una care să fie corectă. În mod normal, responsabilitatea este a Guvernului, nu este a Parlamentului. Dar prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Niciuna, ci doar să continue să ocupe funcția de premier, chiar dacă are atribuții restrânse, cât mai mult posibil. De aceea am făcut atenționările legate de rolul Parlamentului și al Guvernului în acest subiect”, a subliniat președintele PSD.

Liderul PSD susține că un prim pas pentru deblocarea situației ar fi ca Ilie Bolojan să-și dea demisia.

”Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de Guvern. PSD este în acest moment în opoziție. La putere sunt alții. De aceea, dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arată românilor că nu se ține de scaun, un scaun din care a fost alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Altfel pare că încearcă în continuare să se țină, să controleze jocul, să dinamiteze orice scenarii de deblocare și să dea ordine Parlamentului ce să facă. Un prim gest de bună credință ar fi ăsta. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică – dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice”, a transmis liderul PSD.