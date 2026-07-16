Hanga: Bursa de Valori București ar putea încheia anul cu 2,5 milioane de tranzacții, un nou record

Bursa de Valori București (BVB) ar putea încheia anul cu aproximativ 2,5 milioane de tranzacții pe piața principală de acțiuni, cu 20-30% peste precedentul record anual, a declarat, joi, președintele BVB, Radu Hanga.

‘Ultima cifră, la sfârșitul trimestrului I, este de peste 300.000 de conturi deschise. La ritmul pe care îl avem acum, probabil că vom încheia anul cu 350.000 – 400.000 de conturi deschise la bursă. O consecință a acestei creșteri a numărului de investitori este reprezentată de numărul de tranzacții. Astăzi avem 1,25 milioane de tranzacții pe piața principală de acțiuni. Probabil vom încheia anul cu aproximativ 2,5 milioane de tranzacții, în condițiile în care cel mai bun an din istoria bursei, din acest punct de vedere, 2024, a înregistrat puțin sub 1,9 milioane de tranzacții. Deci vom fi, probabil, cu 20-30% peste cel mai bun an din istoria bursei din punctul de vedere al numărului de tranzacții’, a declarat Radu Hanga, la listarea Graffiti Plus pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Președintele BVB a arătat că evoluția pieței este susținută și de creșterea lichidității.

‘Valoarea tranzacțiilor este, pe piața principală de acțiuni, de aproape 120 de milioane de lei zilnic, ceea ce reprezintă aproape o dublare față de anul trecut. Anul trecut, indicele BET a crescut cu peste 50%, iar de la începutul acestui an avem o performanță de aproximativ 40%. Capitalizarea totală a pieței se apropie de 140 de miliarde de euro, din care aproape 90 de miliarde de euro reprezintă capitalizarea companiilor locale’, a adăugat Radu Hanga.

Graffiti Plus (GRF+), companie românească de consultanță în comunicare și brand marketing, a debutat joi pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), după ce a atras trei milioane de lei de la investitori în cadrul unui plasament privat derulat în luna ianuarie.