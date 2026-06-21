Bursa de la București a câștigat peste 21 de miliarde de lei la capitalizare în săptămâna 15-19 iunie

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat în această săptămână peste 21,47 miliarde de lei la capitalizare, în creștere cu 3,45% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu aproape 25,9 milioane de lei, potrivit datelor publicate de BVB și consultate de AGERPRES.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 642,19 miliarde de lei în perioada 15 – 19 iunie 2026, în creștere de la 620,72 miliarde de lei în săptămâna precedentă. Tranzacțiile cu acțiuni au generat în această săptămână un rulaj de 401,27 milioane de lei, mai mic decât cel înregistrat în perioada 8 – 12 iunie 2026, respectiv de 427,17 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB în această săptămână a fost marți, 16 iunie, când s-au consemnat schimburi de 125,12 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost joi, 18 iunie, cu tranzacții de 49,91 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 30.693,83 puncte, după ce în prima parte a zilei de vineri depășise pragul de 31.000 de puncte, atingând un nou maxim istoric.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 101,19 milioane de lei, însă prețul acestora a scăzut cu 4,52%, urmate de titlurile Hidroelectrica, cu schimburi de 49,50 milioane de lei (+0,57%), și cele ale OMV Petrom, cu 38,68 milioane de lei (-1,33%).

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Altur (+14,75%), Compania Energopetrol (+12,57%) și Digi Communications (+10,68%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Green Tech International (-11,76%), Sinteza (-8,01%) și Artego (-7,41%).