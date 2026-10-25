Iași: Rogobete poartă discuții privind rectificarea bugetară și medicamentele pacienților oncologici

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Iași, că a discutat cu șefii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre problema asigurării medicamentelor pentru pacienții oncologici și că se calculează bugetele necesare pentru a fi prinse la prima rectificare bugetară.

‘Am avut o discuție cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și acum se calculează bugetele necesare pentru rectificarea bugetară. Vă asigur că, atunci când vom avea toate cifrele, vor fi făcute demersurile astfel încât pacienții să nu sufere de această lipsă de viziune economică a celor care au tăiat cu barda de sus până jos. Am ajuns ca în cele mai critice sisteme din țara asta, cum ar fi UPU, să rămână fără bani’, a răspuns jurnaliștilor ministrul Sănătății, atunci când a fost întrebat despre fondurile pentru programele și medicamentele destinate pacienților oncologici.

El a reamintit că, în urmă cu câteva zile, a suplimentat bugetul unităților de primire a urgențelor și a zonelor critice din sistemul de sănătate cu 150 milioane de lei, pentru a evita colapsul.

‘Finanțarea sistemului de sănătate, cel puțin în ultimele cinci zile, a fost una fără precedent. De mult nu am mai avut Unități de Primire Urgențe sau programe naționale fără finanțare. De mult n-am mai avut pacienți care să nu găsească tratamentele în spital. Sigur, au mai existat sincope, întreruperi, dar la nivel național generalizat, cu asemenea impact, nu a mai fost de foarte mult timp. (…) Am găsit, în 48 de ore de la preluarea mandatului, soluții pentru a rezolva situația critică din Unități de Primire Urgențe și Ambulanță. Sigur, rectificarea bugetară va suplimenta bugetul și vom continua proiectele pe care le-am început’, a mai spus Alexandru Rogobete.

În ceea ce privește rectificarea bugetară, ministrul a răspuns că ‘se lucrează’.

‘Cu toții lucrăm la reașezarea bugetelor, pentru rectificare. Eu sper că în cel mai scurt timp posibil vom avea rectificarea care va reduce presiunea și mai mult de pe întreg sistemul’, a replicat Rogobete.

Ministrul Sănătății se află sâmbătă într-o vizită de lucru în județul Iași. Cu această ocazie, el a verificat șantierul pentru noul Spital Regional de Urgență, a vizitat Spitalul ‘Dr. C.I. Parhon’ și Spitalul de Neurochirurgie.

De asemenea, pe agenda ministrului figurează și o întâlnire de lucru la Institutul de Boli Cardiovasculare ‘Prof. Dr. George I.M. Georgescu’ cu managerul instituției, prof. dr. Grigore Tinică, și o vizită și discuții cu conducerea executivă la Antibiotice Iași SA.

Totodată, ministrul va avea o întâlnire oficială cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.