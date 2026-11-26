Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că va identifica soluții pentru suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat, astfel încât toți absolvenții de medicină care au obținut punctajul de trecere la concursul din 2026 să își poată continua pregătirea profesională în România.

Anunțul vine după finalizarea, în cursul serii de marți, a repartiției locurilor și posturilor scoase la concursul de rezidențiat din acest an.

Potrivit ministrului, peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină s-au înscris la concurs, iar mai mult de 6.000 au obținut punctajul de trecere. Cu toate acestea, peste 800 de candidați care au promovat examenul au rămas fără un loc sau un post de rezident.

Ministrul a pus situația pe seama numărului insuficient de locuri aprobate prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026, în timpul mandatului de premier al lui Ilie Bolojan. Acesta a criticat dimensionarea numărului de locuri, susținând că decizia a avut la bază o viziune potrivit căreia România are mai mulți absolvenți de medicină decât necesită sistemul de rezidențiat.

‘Peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină s-au înscris la concurs, iar peste 6.000 dintre aceștia au obținut punctajul de trecere. Din păcate, numărul de locuri la rezidențiat, aprobat prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026 de către Ilie Bolojan, este subdimensionat. Și, tot din păcate, această decizie reflectă viziunea pe care fostul premier a exprimat-o și public, potrivit căreia avem mai mulți absolvenți de medicină decât avem nevoie în rezidențiat. Consecința acestei decizii o vedem astăzi: peste 800 de tineri absolvenți de medicină, deși au obținut punctajul de trecere, au rămas fără un loc sau un post la rezidențiat’, a scris Rogobete pe Facebook.

El a spus că miercuri a avut o întâlnire cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină, iar până la finalul acestei săptămâni va prezenta public soluția pentru suplimentarea numărului de locuri.