IMM Invest a fost cel mai mare program de bancarizare a întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti

Programul IMM Invest a început cu una din şapte întreprinderi mici şi mijlocii bancabile şi am ajuns în anul 2023 la un raport de una din două firme, a declarat, marţi, Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), la cea de-a X-a ediţie a conferinţei „România – Strategia dezvoltării”.

„Am început IMM Invest cu una din şapte IMM-uri care erau bancabile şi am închis în anul 2023 cu una din două firme. Deci, a fost cel mai mare program de bancarizare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România. A doua problemă pe care am identificat-o, în 2020, venind după un an 2019 de creştere economică, a fost că 43% din IMM-urile din România aveau capitaluri negative, adică din punct de vedere fiscal-bancar erau moarte. Am închis în anul 2023 cu 31% din IMM-urile din România care aveau capitaluri negative. Vreau să felicit sistemul financiar-bancar din România care, în această perioadă, din 2020 până în prezent, a fost alături de mediul de afaceri din România. Eu consider că a fost cel mai mare partener public-privat. La fiecare leu garantat de statul român s-au întors în economie 12 lei”, a punctat Nancu.

Potrivit oficialului, anul acesta, programul IMM Invest va avea o ultimă ediţie, întrucât cadrul de ajutor de stat aprobat de Comisia Europeană se încheie.

„La fiecare aprobare a schemei IMM Invest, noi am avut patru ediţii. Din păcate, anul acesta este ultima ediţie a instrumentului financiar IMM Invest, deoarece cadrul de ajutor de stat pentru IMM-uri Ucraina ia sfârşit. România este cel de-al şaselea membru căruia Comisia Europeană i-a aprobat această schemă de finanţare. Din 2020 până în prezent am avut patru ediţii şi la fiecare ediţie noi facem un impact fiscal. Eu cred că orice instrument financiar trebuie să arate sustenabilitatea în economie. Din punct de vedere al impactului fiscal, am mers pe două lucruri: o dată impactul fiscal direct, adică cele 85.000 de firme care au beneficiat de garanţia Fondului Naţional de Garantare, şi impactul fiscal indirect, pe care eu îl consider din punct de vedere financiar mai important (…)”, a spus Nancu.

Reprezentantul FNGCIMM a precizat că, în această săptămână, începe ultima ediţie a IMM Invest, iar până pe data de 30 iunie 2024 antreprenorii din România sunt îndemnaţi să meargă la cele 18 instituţii financiar-bancare partenere în program.

„Până la 30 iunie pot depune cererea de finanţare. Menţinem cele două facilităţi şi s-a reuşit o ieftinire a creditului. Deci, o linie capital de lucru pe o perioadă de 3 ani pe sistemul revolving, adică se închide în ultima lună, şi o linie capital de investiţii pe 6 ani, valoarea fiind de 10 milioane de lei. Din punct de vedere al dobânzii pentru investiţii în primul an, aşa cum am spus, costurile cu garanţia, cu dobânzile sunt subvenţionate de la bugetul de stat, iar din anul doi dobânda a scăzut de la 2 la 1,5 plus ROBOR pentru investiţii, de la 2,5 la 1,9 plus ROBOR pentru capitalul de lucru. De asemenea, dacă aveam un comision de garantare de 0,25, acum a ajuns la 0,2. Ştiţi cât a consumat statul român prin ajutorul de stat, prin acea subvenţie? 500 de milioane, deci o treime. Practic, este un instrument financiar care se autofinanţează. 90% din firmele care au accesat IMM Invest au avut o creştere a cifrei de afaceri, opt din zece firme au făcut angajări, iar profitul net al celor care au accesat IMM Invest în această perioadă a crescut cu 9%”, a subliniat Dumitru Nancu.