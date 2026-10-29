India se pregătește să exporte mai multă motorină odată cu extinderea capacităților de rafinare

Exporturile de motorină ale Indiei urmează să crească semnificativ începând cu 2027, ceea ce va conferi acestei țări un rol mai important pe piețele globale, pe măsură ce rafinăriile de stat din India își extind capacitatea de procesare, au declarat marți, pentru Reuters, mai mulți reprezentanți din industrie.

Acest lucru va consolida poziția Indiei ca furnizor flexibil de produse petroliere rafinate, pe o piață globală deja tensionată, afectată de războaiele din Iran și Ucraina, care au perturbat fluxurile comerciale și au dus la creșterea tarifelor de transport la nivel mondial.

”Ne vom afla într-o situație favorabilă: vom rafina nu doar pentru nevoile proprii, ci și pentru restul lumii”, a declarat ministrul petrolului din India, Hardeep Singh Puri. Acesta a adăugat că India își propune să devină un centru global de rafinare, având în vedere că se preconizează o creștere a cererii de combustibili, ceea ce va susține expansiunea economică a țării.

În 2027, rafinăriile de stat din India își vor majora capacitatea combinată de producție de motorină cu 16,5 milioane de tone, au precizat oficialii intervievați de Reuters.

”Vom exporta motorină grație extinderii rafinăriilor”, a declarat A. S. Sahney, președintele Indian Oil Corp, cea mai mare companie de rafinare a petrolului din India, care își propune să adauge aproximativ 18 milioane de tone la capacitatea anuală de procesare, ceea ce îi va permite să își majoreze producția de motorină cu circa 8 milioane de tone pe an.

De asemenea, noua rafinărie a Hindustan Petroleum Corp amplasată în statul Rajasthan (vestul Indiei), cu o capacitate de 9 milioane de tone pe an, va produce trei milioane de tone de motorină pe an începând din 2027, odată ce activitatea unității se va stabiliza, a declarat președintele companiei, Vikas Kaushal.

La rândul său, Sanjay Khanna, președintele Bharat Petroleum Corp, a anunțat că firma intenționează să producă o cantitate suplimentară de 1,5 milioane de tone de motorină pe an, începând din 2027. Rafinăria Numaligarh, o subsidiară a Oil India, situată în regiunea estică, a cărei capacitate va fi extinsă la 9 milioane de tone pe an până în luna martie a anului viitor, va adăuga o producție de 3 milioane de tone de motorină pe an.

Capacitatea totală de rafinare a Indiei este programată să ajungă la 300 de milioane de tone pe an în 2030, cu o extindere ulterioară până la 400 de milioane de tone pe an.