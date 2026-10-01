Rusia a prelungit interdicția referitoare la exportul de motorină până la sfârșitul lunii octombrie

Guvernul rus a aprobat, miercuri, prelungirea interdicției referitoare la exportul de motorină până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce va pune și mai multă presiune asupra unei piețe globale a energiei deja destabilizate de conflictele din Iran și Ucraina precum și de deficitul de aprovizionare, transmite Reuters.

‘Decizia a fost luată pentru a menține o situație stabilă pe piața internă, inclusiv pe fondul cererii ridicate de carburanți în perioada recoltării’, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului rus.

Deficitul global de combustibil și creșterea bruscă a prețurilor la pompă au generat titluri alarmiste, în special în Statele Unite, unde prețul motorinei a atins niveluri record de peste 6,50 dolari pe galon, pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina care limitează livrările de combustibil, o problemă cu implicații politice pentru președintele SUA, Donald Trump, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.

Rusia a impus în repetate rânduri restricții la exportul de benzină și motorină pentru a tempera creșterea prețurilor carburanților și pentru a combate penuria cauzată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

La sfârșitul lunii august, Moscova a prelungit interdicția privind exportul de motorină până la sfârșitul lunii septembrie, permițând în schimb livrările către țări precum fostele republici sovietice și Mongolia, în baza unor acorduri interguvernamentale.

În mod normal al doilea mare exportator mondial de motorină după Statele Unite, Rusia și-a redus deja exporturile în timpul verii, înainte de a impune o interdicție privind livrările externe.

În 2022, înainte ca Moscova să interzică publicarea informațiilor privind exporturile de motorină, Rusia producea anual aproximativ 85 de milioane de tone de motorină, din care jumătate era exportată.