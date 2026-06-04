INS: Costul orar al forței de muncă a crescut în primul trimestru din acest an cu 3,77%

Costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 3,77% în trimestrul I din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar față de trimestrul anterior a fost mai mare cu 1,4%, informează, joi, Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, față de trimestrul IV 2025, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în activități de servicii administrative și activități de servicii suport (6%), intermedieri financiare și asigurări (5,99%), hoteluri și restaurante (5,20%), respectiv în informații și comunicații (5,15%).

Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă s-au observat în tranzacții imobiliare (-4,26%), transport și depozitare (-3,59%), respectiv în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,58%).

Comparativ cu trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de muncă a crescut cu 1,41%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 1,32%.

Potrivit datelor INS, față de același trimestru al anului precedent, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Cele mai semnificative creșteri s-au regăsit în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (8,10%), construcții (7,43%), activități profesionale, științifice și tehnice (6,40%), informații și comunicații (6,34%), respectiv în industria prelucrătoare (6,30%).

În perioada analizată, costul orar al forței de muncă a scăzut cel mai mult în administrație publică (-4,53%), respectiv în învățământ (-4,13%).

Față de același trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de muncă a crescut în trimestrul I 2026 cu 3,78%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 3,63%.