INS: PIB a înregistrat o creştere de 0,1%, în trimestrul III 2026, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025

Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 0,1% în trimestrul III 2026 faţă de acelaşi trimestru din anul 2025 pe seria brută şi o creştere de 0,3% pe seria ajustată sezonier, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS). În acelaşi timp, comparativ cu trimestrul II din 2026, Produsul Intern Brut în trimestrul III 2026 a fost în termeni reali mai mare cu 2,1%. În primele nouă luni din 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada similară din 2025, pe seria brută, şi cu 1%, pe seria ajustată sezonier.

”Produsul Intern Brut în trimestrul III 2026 a înregistrat o creştere de 0,1% faţă de acelaşi trimestru din anul 2025 pe seria brută şi o creştere de 0,3% pe seria ajustată sezonier; În perioada 1.I-30.IX 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025, pe seria brută şi cu 1,0% pe seria ajustată sezonier”, arată INS, într-un comunicat de presă.

INS precizează că seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2026, fiind revizuită faţă de varianta publicată în 9 octombrie.

Ca serie ajustată sezonier, în trimestrul III 2026, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 2,1%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, PIB a crescut cu 0,3%. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB a scăzut cu 1%.

Ca serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul Intern Brut, în trimestrul III 2026, a înregistrat o creştere cu 0,1%. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB s-a diminuat cu 0,3%.

INS precizează că în urma revizuirii seriei brute prin includerea estimării PIB pentru trimestrul III 2026 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a PIB pentru trimestrul II 2026, publicată în 9 octombrie, astfel: rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 100%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, nu au fost revizuite (100,5%); rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, nu au fost revizuite (99,9%); rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,3% la 98,5%; rezultatele trimestrului I 2026, comparativ cu trimestrul IV 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 99,7%; rezultatele trimestrului II 2026, comparativ cu trimestrul I 2026, nu au fost revizuite (100%).

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.