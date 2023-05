Investitorii așteaptă listarea Hidroelectrica: ”Va elibera energii nebănuite pe BVB”

Ieșirile de active din fondurile de investiții s-au diminuat considerabil în primul trimestru, comparativ cu ultimul trimestru din anul precedent, iar numărul de investitori a ajuns la un nou nivel istoric, ceea ce arată că românii se întorc din nou către investiții, după un an 2022 dificil, dominat de volatilitate și turbulențe. Perspectivele pentru anul în curs sunt pozitive, atât acțiunile, cât și obligațiunile fiind în acest moment instrumentele cele mai indicate pentru investiții. În plus, mult-așteptata listare a Hidroelectrica din luna iunie, va elibera bani în piață și va revigora Bursa de la București, aceasta devenind extrem de atractivă pentru investitorii străini.

Acestea au fost principalele concluzii ale dezbaterii trimestriale”Fondurile locale de acțiuni în contextul internațional”, eveniment organizat, marți, de Bursa de valori București și Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).

”Dacă ne uităm la cifre, constatăm că la finalul lunii aprilie, numărul de investitori a fost cu 12.000 mai mare față de luna anterioară și în creștere semnificativă față de septembrie 2020, când am demarat proiectul de educație financiară ”Economisește inteligent”. Analizând cifrele vedem însă că este loc de creștere în continuare, pentru că avem cea mai scăzută pondere la nivel de sume investite per capita în fonduri deschise de investiții. Pentru a susține creșterea, am creat un grup de lucru împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru modificarea modalității de adresabilitate a vânzării fondurilor deschise prin intermediul băncilor. Această opțiune aduce România în poziția de a se alinia la modalitatea de vânzare a fondurilor în Europa: vânzarea fondurilor de investiții printr-un cont global. De asemenea, există un grup de lucru creat anul trecut cu ASF în ceea ce privește modificarea legislației fondurilor de investiții alternative și sperăm ca aceste două schimbări legislative să ne scoată de pe ultimul loc din perspectiva activelor aflate în administrare per capita și să pot să vă spun că fondurile cresc de la o lună la alta sau de la un trimestru la altul nu doar cu doi și ceva la sută ca acum, ci să fie o creștere cu două cifre”, a declarat Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România.

Active nete de 17,6 miliarde de lei în fondurile deschise de investiții

Potrivit directorului executiv al AAF, Jan Pricop, fondurile deschise de investiții aveau, la finalul primului trimestru din 2023, active nete de 17,6 miliarde de lei, în scădere cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar în creștere cu 0,9% față de trimestrul anterior.

„Dacă ar fi să sintetizăm evoluția activelor și a numărului de investitori, în primul trimestru al anului 2023 observăm că avem o scădere anuală de aproape 21%, o ușoară creștere față de ultimul trimestru din 2022, de 0,9% cu active de aproximativ 17,6 miliarde de lei. Intrările nete au fost în continuare negative, însă s-au diminuat puternic, vorbim de ieșiri nete de 220 de milioane de lei. În ceea ce privește numărul de investitori la finalul lunii martie, aveam 483.821 de investitori, ceea ce corespunde unei creșteri de 6% față de primul trimestru din 2022, respectiv 5% față de finalul anului 2022”, a spus Jan Pricop.

Potrivit acestuia, cea mai mare creștere a numărului de investitori s-a înregistrat la categoria alte fonduri (+21.596 an pe an), urmate de fondurile diversificate (+ 9.683) și cele de acțiuni (+9.469). Iar dacă vorbim de subscrieri nete, la finalul primului trimestru al anului în curs, acestea au rămas în teritoriu negativ la nivelul tuturor fondurilor locale, dar au fost semnificativ mai reduse la fondurile de acțiuni și cele de randament absolut.

Listarea Hidroelectrica, cea mai așteptată mișcare pe piața de la București: ”Va elibera energii nebănuite pe BVB”

Reprezentanții fondurilor de investiții prezenți la dezbatere au apreciat că anul 2023 a început sub semnul acalmiei, în condițiile în care o mare parte din riscurile de anul trecut s-au mai estompat sau au dispărut, de aceea se așteaptă la evoluții pozitive, atât pe piața de capital în general, cât și în ceea ce privește evoluția industriei de asset management.

”Temerile legate de conflictul din Ucraina s-au mai diminuat, deși acesta rămâne un risc latent. De asemenea, ne aflăm deja într-o fază de scădere a inflației, iar criza de pe piața energetică s-a ameliorat destul de mult față de anul precedent. Totodată, vedem o continuare a tendinței de recuperare a pieței, începută undeva în octombrie anul trecut, care a fost însă marcată de o serie de evenimente cu impact negativ, precum turbulențele de pe piețele bancare externe și decizia privind suprataxarea companiilor energetice. Cu toate acestea, piața a înregistrat o evoluție pozitivă în această perioadă”, a declarat Robert Burlan, CFA, Head of Investment Management Raiffeisen Asset Management.

În opinia acestuia, deși pe BVB se observă o creștere mai redusă decât pe celelalte piețe din regiune, aceasta se datorează faptului că piața locală a supra-performat anul trecut, ca urmare a rezultatelor excepționale obținute de companiile din energie. Totodată, performanța mai slabă de la debutul anului se explică și prin așteptarea listării Hidroelectrica, investitorii amânând achizițiile și păstrând banii pentru acest IPO.

”Anul acesta, cu siguranță vor fi surprize pe bursă, așa cum se intâmplă de fapt în fiecare an, aceasta fiind una dintre previziuni. Pe de altă parte, listarea Hidroelectrica va elibera energii nebănuite iar bani care stau, acum, pe margine vor fi puși la muncă. Vor intra în România jucători investiționali mari”, consideră și Alexandru Combei, Director de Investiții BRD Asset Management.

”Este un moment potrivit pentru investiții în titluri de stat și fonduri de obligațiuni”

În opinia administratorilor prezenți, obligațiunile au devenit extrem de atractive în ultima perioadă, datorită randamentelor foarte bune pe care le oferă statul, prin Ministerul Finanțelor, randamente care au devenit mult mai atractive comparativ cu depozitele bancare. Totodată, se observă un apetit al statului de a atrage resurse în euro, propunând și aici randamente foarte atractive la titlurile în moneda unică.

”Acum titlurile de stat și fondurile de obligațiuni sunt foarte atractive. Încă din octombrie-noiembrie 2022 erau interesante, pentru că trebuie să gândim în perspectivă. În momentul de față dobânda de referință BNR este la 7% la fel ca și curba randamentelor la titlurile de stat ale României. Dacă peste un an inflația va fi una single-digit (poate în intervalul 5-6%), atunci titlurile și fondurile de obligațiuni devin foarte atractive”, a precizat și Dragoș Manolescu, CFA, Director General Adjunct OTP Asset Management.

”Investițiile ar trebui gândite ca un Pilon IV de pensii, pe care investitorii și-l fac singuri direct la bursă sau într-un fond”

”Cea mai importantă lecție din 2023 este că niciodată lucrurile nu sunt atât de rele pe cât par, chiar dacă sunt momente dificile cu corecții puternice, rațiunea și calmul înving. Nu ajută nici să fii pesimist, nici să stai în afara pieței și să tot amâni. Cea mai bună strategie este să fii în piață, nu în afara ei, să cumperi și să diversifici”, este de părere Dan Dascăl, Director General Adjunct BT Asset Management.

Pentru nehotărâții care încă se mai gândesc dacă să înceapă să investească sau nu, specialiștii din industria de asset management au un singur sfat: ”Începeți acum, azi, oricând!”. Sumele pot fi mici la început, dar este important să fie constante, lunare.

“Aș recomanda să înceapă cu un plan. O soluție foarte bună este să te gândești exact ce vrei să faci cu banii tăi. Investițiile nu sunt o speculă și nu încercăm să ne îmbogățim peste noapte, trebuie să le privim ca pe un business personal pe care îl crești, în care faci investiții recurente, lună de lună. Nevoia de lichiditate a economiilor nu cred că este o soluție. Faptul că în permanență îți dorești să ai acces la banii tăi în orice moment nu cred că este o soluție”, a explicat Mihai Mureșian, Senior Sales Manager ERSTE Asset Management.

În opinia lui Dragoș Manolescu, investițiile în fonduri ar trebui gândite ca un Pilon IV de pensii, pe care investitorii și-l fac singuri direct la bursă sau într-un fond, iar pentru a-și asigura un venit pasiv suficient la pensie, investițiile anuale ar trebui să fie undeva între 10 și 25% din venitul anual , astfel încât până la finalul perioadei active să aibă suficiente salarii economisite pentru a se putea susține. Totodată, alegerea unui administrator de fonduri care să fie un partener de încredere pe acest drum, care să-i ajute să ia decizii în perioade dificile și să se țină de planul inițial, este de un real ajutor.