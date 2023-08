Karoly Borbely a renunțat la mandatul de membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica

Hidroelectrica informează acționarii si investitorii asupra faptului ca, in data de 7 august 2023, Karoly Borbely a notificat Societatea cu privire la renunțarea la mandatul de membru in Consiliul de Supraveghere, in temeiul art. 36.7 din contractul de mandat, încetarea producând efecte in 30 zile de la data transmiterii notificării.

Karoly Borbely a fost ales membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica in baza Hotărârii Adunării Generare Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 28.03.2023, cu un mandat de 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări si completări prin Legea 111/2016.

Născut în iulie 1976 la Hunedoara, Károly Borbély este licenţiat în management la Universitatea Babes Bolyai şi are studii în străinătate legate de guvernanţă corporativă (Universitatea Politehnică din Catalunya, 2020), guvernanţă corporativă şi relaţii cu investitorii (Bursa din Londra, 2015) şi afaceri în pieţele emergente (Harvard Business School, 2013).

Borbély a mai deţinut funcţiile de secretar de stat în Departamentul Energiei (ianuarie 2014-decembrie 2014), Ministerul Economiei (martie 2010-mai 2012) şi funcţia de preşedinte, secretar de stat în perioada februarie 2005-decembrie 2007 în Autoritatea Naţională pentru Tineret.

Alte funcţii pe care le-a ocupat sunt preşedinte CA la Oltchim pentru câteva luni (2012), director de dezvoltare a afacerilor la Energobit (iunie 2012-martie 2014) şi director de dezvoltare la ITDH, Agenţia de Investiţii şi Dezvoltare Comerţ Ungaria (martie 2003-februarie 2005).