Kelemen Hunor: Eu cred că orice majorare pentru 2027 a impozitelor şi a taxelor este o decizie sinucigaşă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că o majorare a taxelor şi impozitelor în anul 2027 ar fi o decizie ”sinucigaşă”, deoarece nici economia, nici cetăţenii nu vor mai putea suporta.

„Eu cred că orice majorare pentru 2027 a impozitelor şi a taxelor este o decizie sinucigaşă. Societatea, economia şi cetăţenii nu mai suportă, n-au de unde. Deci eu cred că orice majorare ar fi o greşeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu vom susţine, nu am susţine creşterea taxelor şi impozitelor în 2027, în niciun fel”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Digi24.

Întrebat despre impozitarea proprietăţilor la valoarea de piaţă, Kelemen Hunor a precizat că pentru el a fost o experienţă crudă, brutală ce s-a întâmplat cu taxele în România.

„Pentru mine a fost experienţa cea mai crudă, cea mai brutală ce s-a întâmplat cu taxele locale. Nemaivorbind că am fost păcălit, undeva prin noiembrie. Când am întrebat pe domnul secretar de stat în şedinţa coaliţiei, aveţi simulările făcute? «Da». Cu cât cresc taxele şi impozitele locale? Şi a zis maxim 70%. Şi atunci am spus ok, nu am cerut să văd şi eu simulările, am avut încredere în ei. Şi ne-am trezit cu 120, cu 200, cu 300% creştere. De aceea spun că a fost pentru mine o experienţă crudă şi a trebuit să revenim în februarie să mai echilibrăm un pic. Deci din punctul meu de vedere nu trebuie crescute în 2027 taxele locale, impozitele locale au fost crescute anul trecut. Mult, mult peste aşteptările oamenilor şi mult peste suportabilitatea societăţii”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, discuţia despre preţul de piaţă, „e o chestie trasă un pic de păr”.

„Astăzi e greu de stabilit şi există preţ de piaţă pentru acelaşi apartament sau pentru aceeaşi proprietate, în funcţie de în ce loc, zonă este, sau în ce localitate este, în ce judeţ este, total diferită, deci nu poţi să mergi, e greu să mergi. Nici pe grila notarială nu se poate merge. Deci nu este administraţia pregătită pentru aşa ceva şi nici nu trebuie crescute anul viitor”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că banii din creşterea taxelor au fost folosiţi pentru comunităţi locale, dar nu se mai poate suporta o nouă creştere.

„E adevărat, anul trecut, veniturile la autorităţile locale au mai crescut, după creşterea taxelor. Şi ok, banii sunt folosiţi pentru autorităţi locale, pentru comunităţi locale, dar asta este creşterea ce s-a putut suporta, nu se mai poate. Deci eu aici sunt de acord cu Alex Nazare şi cu cei care spun că nu (…) Deci acum e perioada când statul trebuie să mai taie din cheltuieri. Şi trebuie să prioritizeze investiţiile, fiindcă anul trecut vor lipsi din buget, la venituri, intrările de la Uniunea Europeană, din PNRR, fiindcă s-a închis PNRR-ul”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că Guvernul trebuie să găsească soluţii pentru familiile vulnerabile.

„Ceea ce am susţinut şi susţin în continuare, că trebuie Guvernul să găsească o soluţie pentru acele familii vulnerabile, care pe familie au un venit mic şi trebuie să găsească o soluţie pentru a susţine acele familii. Nu trebuie să dea pentru cei care au venituri mari (…). România, după 2027, dacă Neptun Deep intră în funcţiune, va avea o situaţie uşor îmbunătăţită. Şi dacă investeşte şi prioritizarea investiţiilor se va duce către stocare, atunci şi pe termen mediu, deja stocând o cantitate mare de energie din energie regenerabilă, poate echilibra mult mai bine sistemul energetic decât a fost anul trecut, va fi în acest an. Dar sigur, aici e nevoie de investiţii, de prioritizare şi să fie funcţională”, a spus Kelemen Hunor.