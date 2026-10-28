Kelemen Hunor: România are nevoie de o reformă administrativă, dar trebuie făcută extrem de bine gândită

România are nevoie de o reformă administrativă, dar acea reformă ‘trebuie făcută extrem de bine gândită’, a afirmat miercuri președintele UDMR, Kelemen Hunor.

‘Deci trebuie să vedem detaliile, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să sari peste comunități, trebuie referendum și până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult. (…) Se poate aproape orice (o analiză – n.r.) dacă e făcut cu capul. În Danemarca s-a făcut comasarea localităților voluntare și e o țară unde lucrurile se fac bine gândite și bine proiectate. A durat 30 de ani ca să iasă așa cum trebuie, fiindcă nu faci nici pentru PSD, nici pentru DMR, nici pentru alte partide, faci pentru oameni. E simplă treaba’, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

El a amintit că România este parte a cel puțin două acorduri internaționale – Carta autonomiei locale și Carta drepturilor minorităților naționale – care conțin câteva prevederi legate de astfel de modificări și care spun că prin referendum trebuie făcut pe de o parte și pe de altă parte nu poate fi schimbat procentul etnic în urma reformei administrative.

‘Deci sunt două chestii principiale, dar noi nu am discutat nici cu PSD, nici cu Luca Niculescu despre această reformă. Deci eu spun în felul următor: România are nevoie de o reformă administrativă, dar acea reformă trebuie făcută extrem de bine gândită’, a transmis președintele UDMR.

Luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială și pentru reorganizarea la nivel guvernamental. Afirmația a fost făcută după reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat.

‘În ședința de astăzi a Biroului Permanent Național am discutat prioritățile atât în ceea ce privește reforma statului, cât și în ceea ce privește relansarea economică. Spre deosebire de alții, și anume de domnul fost prim-ministru Ilie Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face și cred că lumea nu mai are timp și nervi pentru dezbateri din acestea interminabile. De aceea, noi vom propune și îi voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri: 1 – angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni; din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoș Benea; 2 – angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, și anume reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacșu’, a spus Grindeanu.