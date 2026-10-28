Luca Niculescu anunţă că rectificarea bugetară şi prezentarea situaţiei finanţelor ţării vor merge în paralel

Premierul Luca Niculescu a anunţat că, începând de miercuri, se va apleca cu celeritate asupra rectificării bugetare, pentru că este o chestiune urgentă. El a precizat că această chestiune şi prezentarea situaţiei finanţelor ţării vor merge în paralel.

„Mi se pare logic să ştim cum sunt finanţele ţării. În acelaşi timp, cum aţi spus şi dumneavoastră, este urgentă rectificarea bugetară. Mâine dimineaţă mă voi aplica asupra acestui subiect cu celeritate”, a declarat marţi seară, premierul Luca Niculescu, la Chişinău, întrebat dacă va prezenta prima dată situaţia financiară a ţării, aşa cum cere liderul PSD, sau va adopta prima dată rectificarea bugetară.

Luca Niculescu a menţionat că „cele două discuţii vor merge în paralel”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni, după şedinţa conducerii partidului, că PSD va face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare şi cere prezentarea cât mai rapidă a situaţiei reale a finanţelor ţării, a facturilor neachitate şi evaluarea lucrărilor nefacturate.