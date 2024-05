Luca Niculescu, despre aderarea României la OCDE: Suntem în grafic, procesul este foarte alert

România se află „în grafic” în ceea ce priveşte procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, iar acum suntem în faza în care au început deja audierile, a declarat, joi, coordonatorul naţional pentru aderarea României la OCDE, Luca Niculescu.

„Suntem în grafic (cu aderarea – n. r.) ca să dau răspunsul cel mai scurt, pentru că am început în 2022. Suntem evaluaţi (….) de 26 de comitete care acoperă practic tot ce ne putem imagina din viaţa economică, socială din România. Există un domeniu de care OCDE nu se ocupă: securitatea. Pentru securitate avem altă organizaţie care îşi face treaba bine, deşi industria de apărare, unele dintre întreprinderile de acolo intră în unele dintre comitetele acestea care ne evaluează. Procesul este foarte alert. În iunie 2022, OCDE ne-a trimis o foaie de parcurs cu jaloanele care trebuie îndeplinite pentru a adera. Am răspuns imediat, adică imediat câteva luni mai târziu, printr-un memorandum iniţial, ceea ce înseamnă un document de 1.000 de pagini la care au lucrat cam toate instituţiile din România în care spuneam cum estimăm noi că ne aliniem la practicile, procedurile, standardele OCDE şi imediat după acest document pe care l-am depus pe 15 decembrie 2022 au început să vină foarte multe întrebări de la acele 26 de comitete. Şi am calculat că am primit peste 10.000 de întrebări până acum, sute de chestionare. Am primit până acum 36 de misiuni de evaluare din partea acestor comitete şi multe audieri după aceea şi la Paris. Noi suntem acum în faza în care am cam terminat cu misiunile de evaluare şi au început deja audierile, câteodată audieri finale la Paris în faţa acestor comitete”, a spus Luca Niculescu, la conferinţa AAFBR.

El a declarat că România a depus cererea de a adera la OCDE în 2004, premier la acea vreme fiind Adrian Năstase.

Potrivit acestuia, după audierile finale din cadrul comitetelor respective, acestea emit o opinie formală, un aviz formal. După ce sunt obţinute cele 26 de avize, este nevoie de o decizie politică a ambasadorilor celor 38 de state care hotărăsc dacă un stat poate adera.

Luca Niculescu a făcut referire la un interviu acordat de ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România presei locale în care afirma că dintre cele şapte ţări candidate la OCDE România este cea mai avansată.

De asemenea, el a precizat că există o ţintă fixată de premier pentru ca România să devină membru al organizaţiei în 2026.

Întrebat despre posibile riscuri, Luca Niculescu a afirmat că riscul cel mai mare ar fi „să nu ne ţinem de ritmul bun în care ne aflăm acum” şi să ratăm ţinta din 2026.

Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) a organizat, joi, conferinţa sa anuală pe tema „Drumul României spre Excelenţă prin aderarea la Elita OECD”, eveniment care a ajuns la a XVI-a ediţie.

Conferinţa AAFBR din acest an este dedicată demersului de admitere a României ca membru al OECD.