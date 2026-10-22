Luca Niculescu: Prioritatea zero a României este apărarea teritoriului său şi a cetăţenilor săi

Premierul Luca Niculescu a participat, miercuri, la preluarea mandatului de la Ministerul Apărării Naţionale de către noul ministru, Ştefan Radu Oprea, el afirmând că au convenit accelerarea operaţionalizării Hubului de securitate de la Marea Neagră şi consolidarea cooperării cu partenerii din NATO şi cu Comisia Europeană. Premierul arată că prioritatea zero a României este apărarea teritoriului său şi a cetăţenilor săi.

”Suntem într-o perioadă tulbure în care mediul de securitate regional este extrem de tensionat, motiv pentru care am transmis un mesaj fără echivoc: prioritatea zero a României este apărarea teritoriului său şi a cetăţenilor săi. Am ţinut să le mulţumesc militarilor români şi piloţilor noştri care veghează zi de zi, alături de aliaţii noştri, în zona Mării Negre, o regiune liniştită altădată, dar care astăzi ne cere o vigilenţă constantă”, a scris premierul pe Facebook.

Luca Niculescu arată că împreună cu noua conducere a ministerului au convenit să accelereze operaţionalizarea Hubului de securitate de la Marea Neagră şi să consolideze cooperarea cu partenerii din NATO şi cu Comisia Europeană pentru a transforma acest hub într-un pilon real de monitorizare şi descurajare.

”Am convenit, de asemenea, să folosim integral oportunităţile oferite de programul SAFE pentru a moderniza industria şi infrastructura militară, inclusiv cea cu dublă utilizare, şi pentru a consolida capabilităţile de apărare ale României”, mai spune premierul.

Şeful Executivului i-a urat mult succes ministrului Ştefan Radu Oprea şi întregii echipe de la Apărare.