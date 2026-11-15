Maileva, o filială a poştei franceze, anunţă un furt de date care vizează 22 de milioane de persoane în urma unui atac cibernetic

Maileva, filială a grupului La Poste, operatorul poştal naţional al Franţei, a fost victima unui atac cibernetic de amploare la jumătatea lunii septembrie, unul dintre cele mai importante comise în Franţa, care a dus la furtul datelor de contact ale 22 de milioane de persoane, a declarat sâmbătă La Poste pentru AFP.
Datele expuse sunt prenumele, numele şi adresa poştală a persoanelor vizate, a precizat conducerea Maileva într-o declaraţie transmisă de La Poste către AFP, confirmând informaţiile furnizate de site-urile specializate FrenchBreaches şi Cyberattaque.org. Alte informaţii personale, precum datele bancare, nu sunt vizate.
Platformă specializată în trimiterea de corespondenţă pentru companii (fişe de salariu, scrisori recomandate, facturi, convocări la adunări generale…), Maileva este o filială a Docaposte, la rândul său filială a grupului La Poste. Conform site-ului său web, platforma are peste 70.000 de utilizatori şi a trimis 180 de milioane de documente în 2024. Cele 22 de milioane de persoane afectate sunt „destinatarii companiilor cliente ale Maileva”, a precizat conducerea platformei.
Maileva a precizat că a notificat Comisia Naţională pentru Informatică şi Libertăţi (CNIL) şi a depus o plângere. „O anchetă judiciară este în curs”, a adăugat aceasta. Conform reglementărilor, toate companiile implicate au fost informate cu privire la incident de către Maileva.
Potrivit Cyberattaque.org, sunt vizaţi în special destinatarii corespondenţei de la asociaţii de locuinţe sociale (printre care Flandre Opale Habitat, Altéal), precum şi pacienţi ai unor laboratoare medicale (printre care Inovie AXBIO, BioMedilab sau Biofusion din grupul Inovie) sau chiar pacienţi ai unor spitale, cum ar fi spitalul Foch din Suresnes (Hauts-de-Seine), prin intermediul unui subcontractant.
În acest din urmă caz, un hacker ar fi consultat conţinutul unor e-mailuri de somaţie de plată, care conţineau, de asemenea, numere de factură, date ale tratamentelor şi sumele de plată, potrivit Cyberattaque.org. Furtul de date de la Spitalul Foch ar fi fost, de altfel, realizat prin intermediul Kiwee.care, o companie specializată în recuperarea amiabilă a creanţelor şi gestionarea creanţelor medicale, care utilizează la rândul său Maileva pentru tipărirea şi expedierea corespondenţei.
Alte instituţii medicale cliente ale Kiwee.care, care colaborează cu numeroşi actori din sector, ar fi afectate, indică Cyberattaque.org.
Anul trecut, La Poste a mai fost afectată de un atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi cu câteva zile înainte de Crăciun, perioada cea mai aglomerată pentru La Poste.
Acest atac cibernetic este unul dintre cele mai importante comise în Franţa, în contextul în care astfel de atacuri s-au înmulţit în ultimele luni împotriva companiilor sau administraţiilor. Alte companii au fost deja ţinta unor furturi masive de date, cum ar fi operatorii de servicii de plată prin terţi Almerys şi Viamedis în 2024, un furt care a afectat peste 33 de milioane de francezi.
France Travail a fost ţinta unui atac masiv la începutul anului 2024, care a dus la scurgerea datelor ale 36,8 milioane de utilizatori.
Mai multe atacuri lansate în această vară împotriva administraţiei fiscale au dus la furtul datelor ale aproape 700.000 de persoane. Iar săptămâna trecută, Crédit Mutuel Arkéa a declarat că a fost ţinta unui atac cibernetic care a provocat pagube de aproximativ 100 de milioane de euro.
Franţa se numără printre ţările cele mai vizate de atacuri cibernetice, datorită unei anumite atractivităţi economice, precum şi poziţiilor adoptate pe scena internaţională, în special în ceea ce priveşte conflictul din Ucraina, după cum subliniază mai multe rapoarte şi experţi.
Conform cifrelor publicate de CNIL în 2025, scurgerile de date sunt în creştere de mai mulţi ani. În 2024, ţara a înregistrat astfel peste 5.600 de încălcări ale securităţii datelor, adică cu 20% mai mult decât în anul precedent.