Majorările de taxe frânează scăderea preţurilor la gaze şi cresc preţurile la electricitate în UE

Preţurile medii la electricitate plătite de gospodăriile din Uniunea Europeană au crescut uşor, în prima jumătate a acestui an, comparativ cu a doua jumătate a anului trecut, de la 28,3 euro pe 100 kWh, până la 28,9 euro pe 100 kWh, arată datele publicate luni de Eurostat.

În pofida diminuării costurilor cu energia, aprovizionarea şi serviciile de reţea, preţurile totale au crescut uşor (cu 2%), pe măsură ce guvernele din UE au redus subvenţiile, alocaţiile şi facilităţile fiscale pentru consumatori (astfel că taxele totale au crescut cu 16% comparativ cu a două jumătate a anului 2023). În schimb, comparativ cu situaţia din prima jumătate a anului (29,4 euro per 100 kWh), preţurile la electricitate în UE au scăzut uşor.

Preţurile medii la gaze naturale s-au redus cu 7% în prima jumătate a acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, de la 11,9 euro per 100 kWh, până la 11 euro per 100 kWh. Sunt de asemenea mai mici cu 2% faţă de a doua jumătate a anului trecut (când se situau la 11,3 euro per 100 kWh). Însă, dacă sunt analizate preţurile fără taxe, ele au scăzut cu 12%, respectiv 10%.

Potrivit Eurostat, comparativ cu situaţia din prima jumătate a lui 2023, ponderea taxelor în facturile la electricitate a crescut cu 5,8 puncte procentuale, de la 18,5%, până la 24,3%, şi cu 4,6 puncte procentuale, de la 22,8%, până la 27,4%, în facturile la gaze.

În 15 dintre cele 24 de state membre pentru care există date disponibile, preţurile medii la gaze naturale plătite de gospodării au scăzut în prima jumătate a acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în Lituania (minus 60%), Grecia (minus 39%) şi Estonia (minus 37%).

În contrast, ţările membre cu cele mai mari creşteri ale preţurilor la gaze au fost Italia (16%), Franţa (13%) şi România (7%).

La electricitate, preţurile medii plătite de gospodării, inclusiv taxele, au scăzut în 16 state membre UE şi au crescut în 11 state, în prima jumătate a acestui an comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Scăderile de preţuri au fost contrabalansate parţial de reducerea sau eliminarea măsurilor de sprijinire a consumatorilor la nivel naţional.

Cele mai mari preţuri la electricitate se înregistrau în Germania (39,5 euro per 100 kWh), Irlanda (37,4 euro per 100 kWh) şi Danemarca (37,1 euro per 100 kWh). La celălalt capăt, gospodăriile din Ungaria plătesc cele mai mici preţuri la electricitate (10,9 euro per 100 kWh), urmate de cele din Bulgaria (11,9 euro per 100 kWh) şi Malta (12,6 euro per 100 kWh). Preţuri mici sunt şi în Croaţia, Slovacia şi România, în toate cele trei state fiind mai mici de 20 de euro per 100 kWh.