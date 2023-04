MAMBricolaj Morarilor a depășit pragul de un milion de vizitatori

Mai mult de un milion de români au trecut, în ultimii 12 ani, cel puțin odată, pragul MAMBricolaj Morarilor, primul magazin al lanțului românesc de retail materiale și accesorii pentru mobilă, creat de omul de afaceri Cristian Găvan. MAMBricolaj Morarilor este unul dintre magazinele preferate ale meseriașilor și generează 47% din vânzările rețelei.

La aniversarea a 12 ani de la deschidere, compania oferă clienților, până pe data de 20 aprilie, discount de 12% la 12 produse de top aflate în portofoliul rețelei, indiferent de modul de achiziție, offline sau online.

MAMBricolaj Morarilor a fost deschis de omul afaceri Cristian Găvan, după ce în 2009, în plină criză financiară, și-a analizat business-ul și contextul economic, acesta a decis schimbarea strategiei pentru dezvoltarea ulterioară. La acel moment, Cristian Găvan antreprenor cu experiență de peste 10 ani în domeniul mobilierului, și-a pus la bătaie toate economiile, 100.000 de euro, pentru a investi în magazin și în stocul de marfă.

”Cu resursele de la acel moment și cu marfă cumpărată prin credit furnizor, MAMBricolaj Morarilor a fost deschis în 08 aprilie 2011, principalul obiectiv fiind acela de a oferi meseriașilor o experiență complet diferită la achiziție, mult mai eficientă din perspectiva timpului petrecut în magazin și a calității produselor. Modelul de business, inovativ, la acea vreme, a avut nevoie de doi ani pentru ca magazinul să genereze profit. Din fericire, odată ce au intrat în magazin, clienții au îmbrățișat ideea pe care mizasem, care permitea accesul facil la produse. În consecință, portofoliul inițial de 1.500 de produse a fost mărit de la an la an astfel că, în prezent, vorbim de 12.000 de produse/repere, de opt ori mai mare decât în 2011. Sunt extrem de bucuros pentru că am pus în practică o idee care, acum 12 ani, părea imposibilă pentru piața românească. Sunt mândru de toți oamenii care au avut încredere în planul meu și mi-au fost alături în acest demers”, a declarat Cristian Găvan, fondator și acționar majoritar al rețelei MAMBricolaj.

Situat în partea de est a Capitalei, pe Șoseaua Morarilor, magazinul MAM Bricolaj Morarilor are o suprafață de 3.570 mp, din care 2.100 mp reprezintă suprafață de vânzare și are un număr efectiv de 45 angajați, inclusiv secția PAL.

Conform ultimelor date oficiale, raportate de companie la BVB, în primele nouă luni ale anului trecut, MAMBricolaj Morarilor a înregistrat vânzări de 19,3 milioane de lei, reprezentând aproape jumătate din vânzările înregistrate de rețea, offline și online. În 2022, numărul clienților care au făcut cel puțin o achiziție a depășit 154.000 iar bonul mediu a fost de 175 de lei. Potrivit companiei, jumătate dintre clienți sunt meseriași și jumătate beneficiari finali. Accesoriile pentru mobilier sunt printre cele mai căutate produse din magazin.

De-a lungul celor 12 ani de activitate, MAMBricolaj Morarilor a beneficiat de fonduri pentru dezvoltare și modernizare, care au inclus pe lângă extinderea suprafeței magazinului și dezvoltarea comerțului online dar și introducerea sistemului self-service. În incinta magazinului se operează atât în regim de self-service, cu o casă dar și în regim de case de marcat. Majoritatea clienților aleg să interacționeze cu vânzătorii și personalul din magazin, astfel că magazinul nu va extinde momentan sistemul self-service.

Ca efect al creșterii numărului de clienți persoane fizice, MAMBricolaj Morarilor a demarat în 2021 un plan de dezvoltare a produselor din categoria home&deco și menaj, astfel încât să poată oferi clienților cât mai multe soluții pentru locuință.

Clienții rețelei MAMBricolaj au posibilitatea ca până la finalul lunii aprilie, independent de campaniile de discount independente ale magazinelor să acceseze programul Rabla, lansat de companie cu scopul de a colecta produse de bricolaj și accesorii de mobilier uzate. În schimbul produselor uzate, clienții primesc pe loc o reducere de 10% pentru oricâte produse noi similare cu cele vechi vor achiziționa. Produsele colectate sunt ulterior sortate și predate operatorilor certificați în reciclare.