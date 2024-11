Marcel Ciolacu: Industria auto e, într-un fel, inima economiei din România

Premierul Marcel Ciolacu, candidat al PSD pentru alegerile prezidenţiale, s-a aflat, sâmbătă, în judeţul Neamţ, acolo unde a vizitat o fabrică de autovehicule de transport rutier. El a precizat că industria auto este ”inima economiei” din România şi a subliniat că această fabrică poate accesa fonduri europene pentru dezvoltare.

”Industria auto e, într-un fel, inima economiei. Mai ales ca şi pondere. În România are o pondere ridicată decât în alte state din Europa, normal, prin existenţa celor două fabrici, de la Dacia şi de la Ford, dar şi cu o dezvoltare pe orizontală şi nu numai de componente pentru cele două fabrici. Uitaţi şi un business, până la urmă tot din industria auto, nişat. Înţeleg că este cea mai mare din Europa, pe această nişă de dezvoltare şi pornită dintr-un garaj. M-am întâlnit cu colegi de-ai dumneavoastră care au revenit în ţară, după 10-12 ani, fiindcă, cel puţin în acel moment, cel puţin la nivelul de salarizare am ajuns ca şi salarii plătite în alte ţări europene, persoanele respective veneau din Italia”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a precizat că în România se dezvoltă şi infrastructura ruteră, dar şi cea de sănătate şi educaţia.

”Încercăm acum şi cu dezvoltarea infrastructurii, infrastructura rutieră, infrastructura în edicaţie şi în sănătate, totuşi să venim şi cu serviciile exact cum sunt în ţările respective”, a spus Ciolacu.

Premierul a transmis gazdelor că pot accesa bani europeni pentru dezvoltare.

”Sunt mândru, ieri am fost la ultima fabrică de tractoare din sud-estul Europei şi tot un management tânăr şi dinamic şi se poate. Dacă acolo am găsit şi am pornit programul Rabla pentru tractoare, sunt ferm convins că după discuţiile pe care o să le aveţi cu domnul ministru al Fondurilor Europene, să vedem componenta care puteţi pe IMM să accesaţi fonduri pe dezvoltare, fiindcă pe industrializare înseamnă în primul rând să dezvolţi ce e existent (…) Nu cred că Guvernul României îşi permite nivelul acesta de calitate”, a mai spus Ciolacu.

Premierul, aflat în vizită în judeţul Neamţ, a fost la fabrica Vag Service, din comuna Dumbrava Roşie, sat Izvoare.