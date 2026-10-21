Marea Britanie: Datoria publică depășește pentru prima dată 3.000 miliarde de lire sterline

Datoria publică a Marii Britanii a depășit 3.000 miliarde de lire sterline (4.010 miliarde de dolari), iar Guvernul de la Londra s-a împrumutat în septembrie mai mult decât se estima, conform datelor oficiale care scot în evidență dificultățile cu care se confruntă ministrul de Finanțe John Healey, înaintea prezentării bugetului, săptămâna viitoare, transmite Reuters.

Economiștii spun că cifrele sporesc posibilitatea ca Healey să anunțe un set prudent de planuri privind cheltuielile, taxele și împrumuturile în 28 octombrie.

În septembrie, împrumuturile au atins 24,52 miliarde de lire sterline, față de un nivel de 22,76 miliarde de lire sterline în septembrie 2025, pe fondul majorării cheltuielilor cu dobânzile. Analiștii intervievați de Reuters se așteptau la împrumuturi de 23,85 miliarde de lire sterline luna trecută.

În primele șase luni din anul fiscal 2026/27, deficitul s-a situat la 97,8 miliarde de lire sterline, în scădere cu 4,4 miliarde de lire sterline față de anul anterior, dar cu șase miliarde de lire sterline peste estimările Organismului britanic public de previziune bugetară OBR, făcute înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Analiștii se așteaptă ca săptămâna viitoare Healey să anunțe, printre alte măsuri, majorarea majorarea impozitelor pentru bănci, pentru îndeplinirea obiectivelor fiscale.

Datele separate publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS) arată că inflația a crescut mai mult decât se estima în septembrie, ceea ce va spori solicitările de sprijinire a gospodăriilor în noul buget. Analiștii de la Capital Economics spun că împrumuturile ridicate din ultimele luni ‘consolidează opinia noastră că ministrul de Finanțe va prezenta în 28 octombrie un buget prudent, cu un impact net redus asupra economiei, lăsând pentru anul viitor cele mai dure decizii fiscale’.

Cheltuieli Guvernului britanic cu dobânzile au urcat cu aproape 17% în septembrie, la aproape 11 miliarde de lire sterline, și au crescut cu aproape 4% în perioada aprilie-septembrie, la 60,8 miliarde de lire sterline.

ONS estimează că datoria sectorului public depășește pentru prima dată 3.000 miliarde de lire sterline. Totuși, ca pondere în PIB, datoria este mai scăzută decât în urmă cu un an, a precizat ONS.