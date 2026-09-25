Uniunea Europeană cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale impuse mașinilor din China

Bruxelles-ul i-a transmis premierului britanic Andy Burnham că Regatul Unit trebuie să majoreze taxele vamale impuse mașinilor din China și să se armonizeze mai bine cu politica comercială a UE pentru a evita barierele impuse importurilor cheie prin legislația ”Made in Europe”, a anunțat vineri Financial Times (FT), transmite Reuters.

Comisia Europeană (CE) lucrează la norme de tip ”Made in Europe”, care vor include limite privind conținutul local în vehiculele electrice comercializate în blocul comunitar. Planurile Bruxelles-ului sunt încă în curs de elaborare, dar se preconizează că vor fi introduse chiar de anul viitor.

Ca răspuns la solicitările de tratament egal pentru produsele britanice, blocul comunitar a informat Londra că cea mai bună soluție ar fi să se alăture uniunii vamale a UE, a anunțat FT, citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

”Uniunea vamală ar rezolva cea mai mare parte a dificultăților provocate de legislația ‘Made in Europe’, și problema diferențelor de taxe vamale, care provoacă temeri că chinezii ar putea evita taxele vamale ale blocului comunitar redirecționând produsele prin Marea Britanie”, ar fi declarat un oficial UE pentru Financial Times.

Săptămâna aceasta, Burnham a declarat că va pleda pentru ca Marea Britanie să fie considerată ”partener de încredere”, conform reglementărilor ‘Made in EU’, și a avertizat că excluderea Regatului Unit ar putea provoca daune industriei auto a țării.

Președinta CE, Ursula von der Leyen, a dat asigură luna aceasta că blocul comunitar va folosi fiecare instrument disponibil pentru a reduce deficitul său comercial ”nesustenabil” pe relația cu China.

Și comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, anunța recent că Executivul comunitar va solicita angajamente din partea Chinei pentru a ține sub control extinderea excedentului comercial cu Uniunea Europeană și va cere autorităților de la Beijing să ia măsuri preliminare privind schimburile comerciale până la începutul lunii octombrie.

În iunie, liderii UE au solicitat Executivului comunitar să genereze rezultate în urma dialogului cu Beijingul, după ce anul trecut excedentul comercial al Chinei pe relația cu UE a atins 360,6 miliarde de euro (412 miliarde de dolari), o creștere de 15% față de 2024. În primele șase luni din acest an excedentul s-a extins cu 9%.

Sefcovic a declarat că va iniția discuții privind exporturile masive chineze, restricțiile asupra exporturilor UE și măsurile Beijingului de limitare a exporturilor de materiale critice, în special mineralele de care are nevoie blocul comunitar.

Exporturile Chinei de textile, produse chimice, plastic, echipamente, baterii și mașini electrice și hibride în UE au crescut semnificativ anul trecut. Autoritățile UE se plâng că această majorare este determinată de supracapacitățile de producție ale Chinei.

Beijingul susține că exagerarea problemelor, cum ar fi dezechilibrele economice și supracapacitățile reprezintă un tip de protecționism și este menit să pună presiune și să impună restricții Chinei.