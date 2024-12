Marii producători de petrol din OPEC+ amână majorarea producţiei pentru luna aprilie 2025

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, au convenient joi să amâne, cu trei luni, până în luna aprilie 2025, data la care vor începe să majoreze producţia de ţiţei, din cauza cererii slabe şi creşterii producţiei venite din afara grupului, transmite Reuters.

Conform calendarului iniţial, statele membre ale cartelului intenţionau ca, începând din luna ianuarie 2025, să elimine reducerile voluntare ale producţiei echivalente cu 2,2 milioane de barili pe zi. Însă având în vedere contextul economic nefavorabil, statele membre au decis să prelungească aceste ajustări „până la finele lunii martie 2025”, a anunţat Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) într-un comunicat publicat la finalul unei videoconferinţe cu aliaţii săi.

În pofida reducerii producţiei de petrol a OPEC+, cotaţiile la petrolul Brent au rămas în intervalul cuprins între 70 şi 80 de dolari per baril în acest an iar joi se tranzacţiona la 72 de dolari per baril.

„Au vorbit despre această majorare a producţie încă din luna iunie dar continuă să amâne”, spune Bjarne Schieldrop, analist la SEB. Potrivit acestuia, atenţia pieţei petroliere se va îndrepta acum spre acţiunile preşedintelui ales Donald Trump, care ar putea impune noi sancţiuni Iranului, tarife vamale suplimentare Chinei şi a promis că va pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Decizia OPEC+ de a amâna majorarea producţiei pentru luna aprilie 2025 vine pe un fundal în care piaţa petrolieră ar urma să fie supra-aprovizionată anul următor, potrivit celor mai recente estimări ale Agenţiei Internaţionale a Energiei. În plus, cele mai recente date, publicate miercuri, arată că producţia de ţiţei a SUA a atins un nivel record de peste 13,5 milioane barili pe zi în luna noiembrie.

OPEC+ regrupează în prezent opt ţări: Arabia Saudită, Rusia, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Kazahstan, Algeria şi Oman.