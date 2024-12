Martin (FPIOR): Eliminarea tichetelor de vacanţă afectează direct peste 1, 3 milioane de bugetari, plus peste 400.000 de angajaţi HoReCa

Eliminarea tichetelor de vacanţă afectează direct peste 1,3 milioane de persoane din aparatul bugetar, plus peste 400.000 de angajaţi HoReCa, la care se adaugă turismul românesc, per ansamblu, susţine secretarul general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), Corina Martin, într-un comunicat.

Potrivit acesteia, măsurile care pot scuti bani la buget fără sa distrugă turismul românesc sunt: reducerea aparatului administrativ, a numărului de funcţionari publici, dar şi a numărului de agenţii şi autorităţi naţionale care au supradimensionat şi încărcat, ani la rând, aparatul administrativ.

„În numele celor 29 de patronate HORECA pe care le reprezentăm, ne opunem categoric intenţiei Guvernului de eliminare a tichetelor de vacanţă. Nu ne întoarceţi cu 20 de ani în urmă! Eliminarea tichetelor de vacanţă afectează direct peste 1,3 milioane persoane – şi ne referim aici la numărul de persoane din aparatul bugetar – plus peste 400.000 de angajaţi HoReCa, plus turismul românesc per ansamblu”, a afirmat Corina Martin.

La rândul său, George Lică, Patronatul Eforie, atrage atenţia că 80% din staţiune funcţionează cu tichete de vacanţă.

„Ştim că momentul actual pe care îl traversăm este extrem de dificil pentru România şi noi toţi – întregul mediu de afaceri – cerem redimensionarea măsurilor economice şi a restricţiilor ce trebuie introduse, urgent, în această situaţie, însă eliminarea voucherelor de vacanţă va avea consecinţe catastrofale, care vor anula toate progresele făcute în industrie în aceşti ani: scăderea cu 30-40% a veniturilor din turism, un sector vital pentru economia românească; dispariţia şanselor pentru mii de români, în special cei cu venituri modeste de a avea acces la vacanţe, tratamente de recuperare sau odihnă”, se spune în comunicatul FPIOR.

În acest sens, reprezentanţii patronatelor din turism arată că aproape 16% dintre angajaţii din sectorul public au beneficiat pentru prima dată în viaţa lor de o vacanţă datorită acestor vouchere.

În plus, eliminarea voucherelor de vacanţă mai înseamnă: pierderea încrederii investitorilor privaţi, care vor fi forţaţi să îşi reducă activitatea sau să îşi închidă afacerile, contribuind astfel la creşterea şomajului; impact negativ asupra altor industrii conexe – transport, alimentaţie publică, cultură şi agrement – care depind de turism pentru a supravieţui; îngheţarea sau anularea investiţiilor în infrastructura turistică, iar hoteluri noi şi modernizate de 4 şi 5 stele aflate în proiect nu vor mai fi construite; anularea succesul ultimilor ani de eliminare a turismului la negru, în condiţiile în care numărul unităţilor clasificate s-a dublat în ultimii 10 ani.

„Balanţa valutară va fi grav afectată, miliarde de euro vor lua drumul Greciei, Turciei, Bulgariei în loc să rămână în ţară. Tragem acum un semnal ferm de alarmă către Guvern: Eliminaţi risipa şi ineficienţa publică, dar nu vă atingeţi de voucherele de vacanţă în România!”, susţin reprezentanţii din turism.