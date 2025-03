Ivan: Am deschis consultarea publică pentru noile norme de accesare a voucherelor de vacanță

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a lansat miercuri în consultare publică noile norme de accesare a voucherelor de vacanță, a anunțat ministrul de resort, Bogdan Ivan.

‘Am deschis astăzi consultarea publică pentru noile norme de accesare a voucherelor de vacanță. Am făcut întregul proces cât mai simplu posibil. Dacă îndeplinești condițiile prevăzute de lege, vei primi 800 de lei, sumă care va fi virată de angajatorul tău pe cardul de vacanță. În premieră, vei completa o declarație pe proprie răspundere prin care îți asumi că vei contribui cu 800 de lei din fonduri proprii la cei 800 de lei cheltuiți. Consultarea publică durează 10 zile’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, prevede că instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune, republicată, acordă vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2025, personalului ale cărui salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei. Voucherele de vacanță emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, respectiv 800 de lei pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 lei.

Conform proiectului privind Normele metodologice pentru acordarea voucherelor de vacanță, pentru anul 2025, salariații din instituțiile publice care îndeplinesc condițiile din ordonanța de urgență și optează pentru acordarea voucherelor de vacanță își exprimă în scris angajamentul de a le utiliza pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, respectiv 800 de lei pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 lei și de a suporta suma de 800 lei din fonduri proprii, potrivit formularului prevăzut ca model în anexa proiectului.

‘Se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13 – Declarația pe proprie răspundere a beneficiarilor voucherelor de vacanță’, se menționează în Nota de fundamentare a proiectului.

Documentul mai prevede că unitățile emitente încheie contracte numai cu unitățile afiliate care dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului și care sunt valabile la data încheierii contractului.

‘Lista unităților turistice autorizate va fi transmisă unităților emitente de către autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului prin publicarea pe site-ul oficial propriu’, mai menționează sursa citată.

Vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican, anunțase anterior că suma pe care statul o acordă în acest an pentru voucherele de vacanță ar putea fi virată din nou pe card, urmând să fie emis în acest sens un Ordin de ministru cu normele de aplicare.

‘O comisie a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Ministerului de Finanțe, Ministerului Muncii și câțiva reprezentanți ai industriei, emitenții de tichete și FHR, alături de ANAT, s-a reunit, la București, ca să dăm o dată drumul la normele de aplicare la vouchere de vacanță. Știți că s-a redus cuantumul suportat de stat de la 1.600 lei la 800 lei pentru vouchere, dar nici măcar n-au avut o exprimare fericită în acea ‘ordonanță trenuleț’ și de aceea nu puteam să o aplicăm. Până acum nu s-au dat vouchere de vacanță, pentru că nu existau norme de aplicare. Încercarea noastră a fost că, dacă totuși s-au redus valoric să nu punem presiune suplimentară nici pe angajat – să vină el întâi cu bani de acasă că o să deconteze cândva, cineva – pentru că am făcut niște studii interne și am ajuns la concluzia că 85% din ei ar renunța în condițiile acestea. Nu funcționează așa și cred că am obținut să le punem banii pe card și gata, să nu trebuiască ca ei să crediteze statul înainte’, a declarat Adrian Voican.

El a precizat că, prin virarea celor 800 de lei pe card nu se va pune presiune nici pe angajator în sensul de a se transforma ‘într-un fel de poliție economică’ care să strângă facturi, OP-uri, carduri, ca să dovedească că au fost cheltuiți 1.600 de lei.

‘Până la urmă, toată această subvenție s-a redus la 800 lei, din care 160 lei sunt CASS și impozit pe venit, mai rămân 640 lei. Câtă poliție să faci pentru 640 de lei? Probabil că s-a ajuns la o declarație pe proprie răspundere și o atenționare din partea comercianților, ca să nu fie presiune nici pe ei. (…) Sper că după această întâlnire am ajuns la o concluzie în sfârșit și o să apară un ordin de ministru cu normele de aplicare sau unul interministerial, cu normele de aplicare, și o să deblocăm voucherele de vacanță’, a mai spus Voican.