Mega Image reafirmă angajamentul pentru un viitor sustenabil și lansează cea de-a cincea ediție a raportului nefinanciar

Mega Image continuă implicarea în acțiuni de sustenabilitate și de responsabilitate socială, iar cele mai importante realizari ale anului 2023 sunt prezentate în raportul anual nefinanciar, disponibil pe www.mega-image.ro. Acest raport reunește informații referitoare la activitatea Mega Image si contribuie la înțelegerea performanței sociale și de mediu a companiei, precum și impactul activității acesteia pe piața locală.

Urmând direcțiile strategice de sustenabilitate definite la nivelul Grupului Ahold Delhaize, Mega Image a continuat dezvoltarea de acțiuni în jurul a trei piloni cheie de sustenabilitate: reducerea risipei alimentare, conservarea resurselor alături de reducerea risipei deșeurilor alimentare și a cantității de plastic și reducerea impactului asupra mediului și a climei.

„Pe drumul nostru către sustenabilitate și transparență, 2023 a fost încă un an plin de succese durabile, pe măsura provocărilor întâmpinate. Am continuat să fim alături de comunitățile în care activăm prin acțiuni sociale, educative, de mediu și culturale alături de parteneri de încredere. Siguranța și sănătatea au rămas prioritatea noastră, pentru toți clienții, angajații și familiile lor, iar mediul de lucru a devenit un loc unde etica și comunicarea deschisă se îmbină armonios. Cu ajutorul colegilor, clienților, furnizorilor și partenerilor, am implementat noi proiecte ce aduc schimbări pozitive comunităților noastre”, spune Mircea Moga, CEO Mega Image.

Principale acțiuni și rezultate prezentate în raportul nefinanciar 2023 sunt:

Reducerea risipei alimentare

În anul 2023, Mega Image a continuat inițiativele de reducere a risipei alimentare, atât operațional, pentru a diminua cantitatea de produse care ajunge a fi risipită, cât și social, prin redirecționarea de produse către ONG-uri pentru categoriile vulnerabile.

Astfel, în 2023 au fost direcționate pentru cazuri sociale peste 2.267 de tone de alimente, ceea ce reprezintă o creștere cu 29% față de anul precedent, acordate prin sponsorizare organizațiilor partenere care deservesc grupuri de persoane vulnerabile.

de alimente, ceea ce reprezintă o creștere cu față de anul precedent, acordate prin sponsorizare organizațiilor partenere care deservesc grupuri de persoane vulnerabile. Au fost implementate o serie de măsuri care au avut o contribuție importantă la diminuarea cantității de alimente care ajung să fie risipite: optimizarea sotimentației și a comenzilor din departamentele cu produse fresh; eficientizarea programului de coacere pentru patiserie; mai multe promoții prin vânzare accelerată; eficientizare baxare pentru anumite produse; implementare tehnologie Dry-Mist pentru zona de fructe și legume în șase magazine, pentru păstrarea îndelungată a prospețimii produselor ușor perisabile.

Toate magazinele Mega Image susțin persoanele din medii defavorizate cu alimente de bază.

Desfășurarea de programe interne specifice pentru identificare și implementare de soluții pentru reducerea risipei alimentare.

Reducerea consumului de plastic

Prin aderarea la inițiativa New Plastics Economy Global Commitment de către grupul Ahold Delhaize, Mega Image și-a propus să gestioneze plasticul responsabil, să promoveze reutilizarea și să adopte soluții inovatoare folosind materiale alternative. Astfel, pe parcursul anului 2023 au fost înregistrate următoarele acțiuni și rezultate pe acest pilon:

În 2023, au fost reciclate 14.592 tone de ambalaje din carton, hârtie și plastic.

Pentru o serie de produse marcă proprie, au fost eliminate sau înlocuite produsele și ambalajele din plastic, a fost redusă cantitatea de plastic din ambalaje sau a fost introdus în conținut și plastic reciclat;

A fost implementat Sistemul de Garantie-Returnare pentru colectarea si reciclarea recipientelor din sticlă, plastic sau metal, cu volume de până la 3 litri.

Mega Image a continuat să încurajeze și clienții să adopte comportamente sustenabile, precum reutilizarea, reciclarea și reducerea consumului de pungi din plastic, prin canalele de comunicare: website, catalog lunar și rețelele de socializare;

Au fost organizate webinarii interne privind reducerea consumului de plastic și alternativele sustenabile pentru ambalaje.

În ceea ce privește reducerea impactului asupra mediului, acesta a fost susținut prin reducerea consumului de energie, centrale și panouri fotovoltaice și echipamente noi în magazine.

83,2% din consumul total de energie electrică a fost energie verde, din surse regenerabile, adică 153 GWh/an a fost cantitatea totală de energie verde utilizată în rețeaua de magazine Mega Image, provenită din surse regenerabile;

Mega Image a ajuns la 43 de centrale fotovoltaice funcționale (41 magazine + 2 centre logistice), cu o putere instalată de 4.644 kWp.

A fost montată și centrala fotovoltaică de la Depozitul Ștefăneștii de Jos, cu o capacitate de 1600 kWpi, care va asigura aproximativ 20% din consumul depozitului.

Din magazinele Mega Image s-au predat către operatorii autorizați 18 tone DBA (deșeuri de baterii și acumulatori) și 307 tone EEE (echipamente electrice și electrocasnice);

Reducerea cu 42% a emisiilor totale de CO2 (kilotone CO2), de la 43,5 în 2022 la 25,3 în 2023, în condițiile în care rețeaua de magazine a fost extinsă, crescând suprafața de vânzare cu 1%;

Reducerea consumului specific de energie (kWh/mp suprafață de vânzare) de la 770 la 711 kWh/mp, însemnând reducerea cu 8% a consumului de energie în 2023 față de 2022.

Prin implementarea tuturor acestor măsuri și proiecte inovatoare, Mega Image a reușit să reducă emisiile de CO2 și consumul de energie electrică, susținând astfel implicarea activă în protejarea mediului înconjurător și în reducerea impactului asupra acestuia.

Mai multe informații se regăsesc în raportul anual nefinanciar 2023, disponibil integral aici:

Raport anual nefinanciar 2023