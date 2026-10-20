Membrii Guvernului Niculescu au depus jurământul

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus marți seară jurământul în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan.

La ceremonie au participat președinții celor două Camere ale Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, dar și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Au fost prezenți la eveniment și consilieri prezidențiali.

Parlamentul a acordat marți votul de încredere noului Executiv, cu 280 de voturi ‘pentru’ și 58 ‘împotrivă’.

Membrii noului Guvern sunt:

* prim-ministru – Luca Niculescu (independent)

* viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu (PSD)

* ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa (PSD)

* ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (independent)

* ministrul Afacerilor Externe – Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)

* ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD)

* ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea (PSD)

* ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

* ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent)

* ministrul Energiei – Dumitru Chisăliță (independent)

* ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Ionuț Barbu (PSD)

* ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Elena Intotero (PSD)

* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Marcel Alexandru Stoica (PSD)

* ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

* ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Petre Florin Manole (PSD)

* ministrul Sănătății – Alexandru Florin Rogobete (PSD)

* ministrul Educației și Cercetării – Valentin Sorin Costreie (independent)

* ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

* ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 5 octombrie pe Luca Niculescu să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Aceasta a fost a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.