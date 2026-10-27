Meta vrea să atragă 95 de miliarde de dolari prin vânzarea de acţiuni, pentru finanţarea investiţiilor în inteligenţa artificială

Meta Platforms, compania care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp, a anunţat luni că intenţionează să atragă 95 de miliarde de dolari printr-o amplă operaţiune de finanţare pe piaţa de capital, pentru a susţine investiţiile în infrastructura de inteligenţă artificială şi dezvoltarea unor sisteme avansate de superinteligenţă, transmite CNBC.

Grupul american intenţionează să obţină iniţial 35 de miliarde de dolari prin oferte publice de acţiuni, urmând să atragă alte 60 de miliarde de dolari printr-un program de vânzare graduală de titluri pe piaţă.

Meta a precizat că producătorii de semiconductori Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) şi Broadcom şi-au manifestat interesul pentru achiziţionarea unor acţiuni în valoare de până la cinci miliarde de dolari.

Acţiunile Meta au scăzut cu aproximativ 1,6% în tranzacţiile de luni dimineaţă, după anunţarea planului de finanţare.

Fondurile vor susţine dezvoltarea infrastructurii de calcul şi a centrelor de date, precum şi noi oportunităţi comerciale legate de inteligenţa artificială, inclusiv aplicaţiile grupului şi agentul AI Muse.

Meta intenţionează să finanţeze aceste investiţii printr-o combinaţie de fluxuri de numerar generate din activitatea curentă, împrumuturi cu rating recomandat investiţiilor, parteneriate şi capital atras prin emiterea de acţiuni.

Anunţul vine într-un moment în care marile companii tehnologice accelerează investiţiile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenţei artificiale. Goldman Sachs estimează că investiţiile globale de capital asociate acestei tehnologii ar putea ajunge la aproximativ 7.600 de miliarde de dolari în perioada 2026–2031, incluzând echipamentele de calcul, centrele de date şi infrastructura energetică.

Săptămâna trecută, Meta a raportat o creştere de 26% a veniturilor în trimestrul al treilea, la 64,6 miliarde de dolari, peste estimările analiştilor, de 63,37 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, investitorii s-au concentrat asupra fluxului de numerar liber negativ şi a majorării estimărilor privind cheltuielile de capital pentru întregul an.

Compania anticipează acum investiţii de capital cuprinse între 135 şi 145 de miliarde de dolari în 2026, după ce a ridicat limita inferioară a intervalului de la 130 de miliarde de dolari. Revizuirea a provocat scăderea acţiunilor Meta în şedinţa de joi.

Grupul construieşte în prezent patru mari complexe de infrastructură de calcul, fiecare cu o capacitate energetică de peste un gigawatt, şi estimează că îşi va dubla aproape capacitatea totală de infrastructură în 2026, comparativ cu anul precedent.

Ben Wood, partener senior la firma de analiză CCS Insight, consideră că decizia Meta de a atrage noi fonduri reflectă nivelul foarte ridicat al investiţiilor necesare pentru a rămâne competitivă în cursa globală pentru inteligenţă artificială.

El a remarcat că Meta se alătură altor companii tehnologice care apelează la pieţele financiare pentru a susţine extinderea infrastructurii AI.

Alphabet, compania-mamă a Google, a anunţat în iunie că urmăreşte atragerea a 85 de miliarde de dolari, în timp ce SpaceX a finalizat recent o finanţare prin împrumuturi de 40 de miliarde de dolari pentru achiziţionarea de procesoare grafice.

Totodată, dezvoltatorul de inteligenţă artificială Anthropic pregăteşte o ofertă publică iniţială, iar TikTok US încearcă să asigure mai mulţi gigawaţi de capacitate de calcul pentru următorii ani.

Extinderea simultană a acestor proiecte evidenţiază presiunea tot mai mare asupra resurselor financiare ale companiilor tehnologice, într-un context în care dezvoltarea inteligenţei artificiale necesită investiţii fără precedent în centre de date, semiconductori şi energie.