Mimarea austerității

Într-un efort uriaș de a mima reducerea cheltuielilor, guvernanții au livrat un proiect de măsuri ale căror efecte sunt aproape nule.

La începutul săptămânii trecute, ministerul de finanțe a emis un proiect de Ordonanță prin care a construit măsurile de reducere a cheltuielilor prin care cei aflați acum la putere încearcă să pună capăt „țopăielii fiscale” pentru a reduce deficitul bugetar și de a-l aduce într-o zonă de echilibru. După ce s-a vorbit despre acest plan de măsuri de mai bine de o lună, în care a tot a fost amânat pe motiv că mai trebuie făcute analize, te-ai fi așteptat ca Ordonanța să vină cu o serie de măsuri serioase, care să demonstreze că, odată luate, România va ajunge într-o zonă de echilibru fiscal-bugetar. Când colo, la finalul înșiruirii unor măsuri de-a dreptul penibile, guvernanții au livrat și un impact la buget al acestor măsuri. În anul 2023, măsurile care vor fi adoptate vor aduce o economie la buget de 5,33 miliarde de lei.

Dacă ne uităm la deficitul bugetar pe care l-a avut România la finalul anului trecut și dacă reușim să terminăm acest an în aproximativ același deficit, ar însemna că vom ajunge undeva pe la 80 de miliarde de lei. Este greu de crezut că vom reuși să nu depășim pragul de 80 de miliarde de lei, în condițiile în care la sfârșitul lui martie aveam deja un deficit de peste 22 de miliarde de lei. Dar presupunând totuși că deficitul bugetar din acest an nu va fi mai mare decât cel de anul trecut (deși guvernanții au estimat că o să fie chiar mai mic), vom observa că reducerile de cheltuieli reprezintă un adevărat „nimic.” În condițiile în care la finalul anului vorbim despre cheltuieli bugetare ce depășesc nivelul de 500 de miliarde de lei, măsurile propuse de Guvern reprezintă o reducere de doar 1% a cheltuielilor și undeva sub 10% a deficitului.

S-au chinuit mai bine de o lună, au făcut analize peste analize, au tot amânat doar ca să vină cu o serie de măsuri care nu rezolvă cu nimic situația deficitului bugetar. Și atunci, te întrebi, care a fost scopul acestui demers inutil și când se vor lua, totuși, măsurile adevărate? Politicienii s-au specializat de-a lungul timpului în a mima. Mimează că sunt interesați de oameni, mimează că muncesc, mimează că se preocupă de treburile țării, toate acestea cu scopul de a construi exerciții de imagine care să-i ajute să capitalizeze electoral. De data asta, în România se mimează austeritatea pentru că măsuri drastice de tăieri a cheltuielilor nu se puteau face fix acum înainte de anul în care vor fi alegeri. Adevărata austeritate va veni în 2025, în momentul în care toate alegerile se vor fi terminat. Și atunci, ei doar vor mima suferința. Cei care vor suferi cu adevărat vom fi tot noi.