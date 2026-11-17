Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți că pentru românii vulnerabili vor exista măsuri de sprijin în această iarnă.

Întrebat de jurnaliști la Palatul Parlamentului, unde a avut o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dacă se poate vorbi despre măsuri de sprijin în această iarnă pentru românii vulnerabili, el a răspuns: ”Cu siguranță”.

Ministrul a afirmat, totodată, că închiderea reactorului 1 de la centrala de la Cernavodă nu va afecta sistemul energetic.

”În momentul de față suntem în analize pe zona aceasta și, cu siguranță, ținând cont de capacitățile care urmează să se pună în producție și anul acesta și anul viitor, problema legată de suplinire nu va fi una care să nu fie acoperită. (…) Orice mașinărie are o perioadă de revizie. La fel și acest reactor trebuie să intre în această perioadă de revizii. Nu putem să discutăm de pierderi. În situația în care nu s-ar face aceste revizii probabilitatea foarte mare este să nu mai poată să funcționeze. Scopul este tocmai pentru a prelungi durata de viață a acestei mașinării”, a explicat Chisăliță.

El a menționat că discuția cu Grindeanu, care a avut loc în biroul acestuia de la Palatul Parlamentului, a fost ”instituțională, foarte bună”.