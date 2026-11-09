Mureșan: Polul de Modernizare se va plasa la peste 30% în preferințele electoratului; se va lupta de la egal la egal cu AUR

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan s-a declarat convins, luni, că, imediat după formare, Polul de Modernizare se va plasa la peste 30% în preferințele electoratului și se va lupta ‘de la egal la egal’ cu AUR.

Biroul Politic Național al PNL a votat în unanimitate, duminică, începerea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării. Prima etapă este deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a Partidului Forța Dreptei de către PNL.

”Șansa noastră este că avem timp să construim ceva serios până la următoarele alegeri parlamentare din anul 2028. Poziționarea noastră ca partid trebuie să fie clară de la început în favoarea unei guvernări care să modernizeze și să reformeze România, fără ambiguități, fără dispute. În momentul de față, cel mai bine plasat partid în sondaje este AUR. Pentru a lupta de la egal la egal cu AUR și pentru a învinge AUR la următoarele alegeri trebuie să formăm un pol de modernizare care să includă toate partidele care doresc o Românie modernă, fără risipă și fără hoție. În trecut i-am învins la vot pe Ion Iliescu, pe Adrian Năstase și pe Victor Ponta tocmai fiindcă partidele de dreapta s-au unit. Sunt convins că, imediat după formare, Polul de Modernizare se va plasa la peste 30% în preferințele electoratului și se va lupta de la egal la egal cu AUR”, a transmis Mureșan, într-o postare pe Facebook.

El a lansat o serie de critici la adresa PSD. ”PSD-ul va apărea în sondaje acolo unde îi este locul: la mare distanță, pe locul trei, sub 20%. În acel moment, capacitatea de atracție a PSD-ului va fi ZERO. Oamenii vor fugi de PSD. PSD-ul încearcă să folosească acum resursele guvernamentale pentru a atrage aleși de la alte partide. Când oamenii vor vedea că PSD-ul nu va avea nicio șansă de a câștiga viitoarele alegeri, nimeni nu va mai merge în barca PSD”, a susținut Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a pledat și pentru revitalizarea comisiilor de specialitate ale PNL și includerea experților din afara partidului în cadrul acestora.

”Partidul trebuie să se deschidă, iar deschiderea partidului nu se poate face doar în prag de alegeri. Deschiderea trebuie să înceapă acum, tocmai pentru a fi credibilă. Trebuie să aducem cei mai buni oameni să lucreze alături de noi pentru a îi cunoaște și pentru ca ei să cunoască partidul și să decidă dacă se alătură și ca membri. Sunt convins că aceste comisii de specialitate sunt cadrul serios pentru deschiderea partidului și pentru atragerea oamenilor de valoare în partid”, a completat Mureșan.