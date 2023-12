Navighează cu succes prin business cu o doză bună de cafea

A renunțat la o meserie bine remunerată, cea de ofițer de marină, pentru a pune temeliile propriului business în 2016. Șase ani mai târziu, Dose Café i-a adus lui Alex Răduca afaceri de peste 200.000 de euro.

Mai bine de șase ani, ofițerul de marină Alex Răduca a navigat prin lume, prilej pentru a vizita o grămadă de state. Așa se face că, tânărul absolvent al Universității Maritime, cu un master în exploatări offshore oil & gass, în timpul unei călătorii prin Belgia, a descoperit cafeaua „de specialitate”. După ce s-a lăsat fascinat de gustul ei și de procesul de preparare, alături de un coleg de-ai săi, tot navigator, a decis s-o aducă în România. Businessul și l-a ancorat pe Calea Dorobanților, în București, iar, în urma botezului, mai mult sau mai puțin marinăresc, i-a dat și un nume: Dose Café. Obișnuit cu planificarea atentă a rutei, tânărul nu a ales deloc întâmplător. „O doză de cafea îți poate schimba starea de spirit, iar misiunea noastră este de a transforma doza zilnică din ceva banal, într-un obicei care ne face ziua mai frumoasă”, explică Alex Răduca. Anul trecut, businessul i-a adus antreprenorului afaceri de 200.000 de euro, în creștere față de cei 180.000 de euro raportați în 2021, iar până la finele anului estimează să ajungă la peste 250.000 de euro. „Am crescut de la an la an, cafeneaua fiind principala sursă de venit. Am rotunjit veniturile cu evenimente dar și vânzări de echipamente și accesorii. Cumulat, în cei șapte ani de activitate am investit peste 120.000 de euro”, își explică Alex Răduca strategia de business. Deși harta dezvoltării a fost creionată cu mare atenție, destinația la care a ajuns călătoria antreprenorială a fost una surprinzătoare. Cu atât mai mult cu cât a plecat la drum cu multe incertitudini. „În 2016 am deschis cafeneaua din Calea Dorobanți, cu o investiție de aproximativ 50.000 de euro. Astăzi, funcționăm la aceeași adresă dar într-un spațiu mai mare”, spune antreprenorul care, de curând, a alocat 20.000 de euro extinderii suprafeței cafenelei. Dar, până ca ideea să devină afacere a durat aproape doi ani. „Începutul a fost dur. Însă, având de-a face cu o piață în care eram foarte puțini, am învățat că alegerea locului este foarte importantă, zona aleasă nu era cu un vad comercial pentru HoReCa ,așa că a trebuit să îl formăm noi. Doi ani mai târziu, s-au obținut și primii bani din afacere”.

Anii de început, educarea pieței, pandemia, criza energetică, inflația, creșterile de prețuri constante și modificările legislative – acestea sunt doar câteva dintre provocările pe care le amintește la o scurtă radiografie a businessului. „Am căutat mereu variante prin care să facem clientul să încerce ceva nou, să spargem acea barieră de reticență.” A reușit-o prin degustări constante cu clienții și printr-un timp relativ mare petrecut cu clientul în fața barului. Întotdeauna s-a înconjurat de oameni de la care a putut primi sfaturi și idei, de familie, prieteni. „Chiar și de la clienții care, între timp, au devenit prieteni. De la fiecare ai câte ceva de învățat. Însă, mereu am crezut că cel mai bun mod de a învăța sunt propriile greșeli, căci până nu dai singur cu capul de ceva nu înveți”, crede Alex Răduca. În prezent, la Dose Café lucrează șase angajați, iar printre investițiile preconizate în următoarele șase luni se numără 30.000 de euro în propria prăjitorie de cafea. „Adiacent coffee shop-ului, vom dezvolta propria prăjitorie, toate în aceeași locație, astfel putem oferi o experiență unică”. În opinia sa, piața de „speciality coffee” din România este una destul de activă, având din ce în ce mai mulți jucători. „Credem că este loc pentru dezvoltare. Față de acum șapte ani vedem o educare a consumatorului. Credem că de acum piața se maturizează, iar locațiile de nișă se transformă în locații cu un trafic mai mare, care pot concura cu brandurile mari”, explică antreprenorul. Iar, cu atât mai mult cu cât oamenii încep să fie mai atenți la detalii și să contorizeze modul în care afacerile își conștientizează rolul social și au grijă de mediul înconjurător, șansele unui business responsabil cresc. Asta i se potrivește de minune lui Alex Răduca. Adept convins al sustenabilității, el folosește pahare și tacâmuri și pahare din materiale reciclabile, nu irosește apa și luptă pentru evitarea risipei alimentare.