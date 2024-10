Noua Dacia Bigster, prezentată la Salonul Auto de la Paris

Dacia a prezentat cel mai noul model la Salonul Auto de la Paris. Vorbim despre Dacia Bigster, un SUV compact menit să fie un competitor serios pe acest segment. Şi are tot ce-i trebuie ca să concureze cu modelele altor branduri. Vorbim despre o motorizare hibrid cu o putere mai mare şi dotări premium. A fost printre cele mai apreciate autoturisme prezentate la Paris.

Denis Le Vot – director general Automobile Dacia: Bigster este noua navă-amiral a flotei Dacia! Bigster se afla de fapt în ADN-ul Dacia de la bun început. Descoperind acest model, vă va uimi să vedeţi cum, redefinind componentele esenţiale ale unui C-SUV, am reuşit să creem un vehicul care bifează toate aşteptările la nivelul acestei game, menţinându-ne în acelaşi timp integritatea, la un preţ competitiv.

Modelul Dacia Bigster oferă locuri ajustabile electric, trapă retractabilă, aclimatizare pe două zone, un interior spaţios, şi un portbagaj cu o capacitate de 667 de litri. Preţul începe de la 25 de mii de euro, iar motorizarea hibrid de 155 de cai putere costă de la 30 de mii de euro în sus.

Denis Le Vot – director general Automobile Dacia: Bigster este un C-SUV uşor, fără să îl supraîncărcăm. Maşina având 150 de kilograme sub media competitorilor, motorul necesită mai puţină energie, deci consumă mai puţin combustibil şi emite mai puţin dioxid de carbon. Totul într-un ciclu virtual.

Producătorul se aşteaptă să fie una dintre cele mai vândute maşini în Europa pe acest segment de preţ. Asta pentru că, în premieră, pe un model Dacia, există dotări premium, similare brandurilor populare. În funcție de nivelul de echipare, Bigster propune trei tipuri de consolă centrală pentru locurile din față: joasă, intermediară sau o consolă înaltă integrând o cotieră cu compartiment frigorific, un încărcător cu inducție și un spațiu de depozitare generos. De asemenea, Ecranul central tactil de 10,1 inci este disponibil pe toate nivelele de echipare ale modelului Bigster.

Denis Le Vot – director general Automobile Dacia: Pentru a reuşi, am făcut două lucruri: în primul rând ne-am mobilizat şi am discutat cu 400 de cumpărători de pe tot cuprinsul Europei, dar mai ales în Germania, în inima acestei industrii, pentru a asculta şi a înţelege adevăratele nevoi şi aşteptări de pe piaţă. În al doilea rând, am urmat reţeta care ne-a garantat succesul de la bun început: raportarea proiectului la costuri.

Noua Dacia Bigster a fost lăudată înclusiv de britanicii de la celebra emisiune auto Top Gear, atât pentru design, dar şi pentru performanţe, comparând-o inclusiv cu maşini nemţeşti din aceeaşi clasă.