NEPI Rockcastle achiziționează Magnolia Park Shopping Centre din Polonia, de la Union Investment, pentru 373 milioane de Euro

NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, a achiziționat centrul comercial Magnolia Shopping Centre din Wroclaw (Polonia), în urma unei tranzacții off-market, în valoare de 373 milioane de euro.

Proprietatea, care are o suprafață de 100.000 de metri pătrați, a fost cumpărată de către Union Investment în 2017, pentru portofoliul fondului imobiliar deschis UniImmo: Europa.

„NEPI Rockcastle a achiziționat una dintre cele mai valoroase proprietăți de retail din Polonia. Magnolia Park este un centru comercial cu o poziție dominantă în Wroclaw, al treilea oraș ca mărime din țară și unul dintre cele mai prospere din punct de vedere economic. Această tranzacție consolidează semnificativ portofoliul grupului, întărindu-ne poziția de cel mai mare proprietar de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. NEPI Rockcastle are un istoric solid în ceea ce privește creșterea valorii activelor achiziționate, după cum reiese din cele mai recente investiții ale noastre, iar această proprietate are un potențial cosiderabil de a impulsiona dezvoltarea Grupului în următorii ani”, a declarat Rüdiger Dany, CEO al NEPI Rockcastle.

„În această tranzacție off-market, am beneficiat de sprijinul colegilor din rețeaua noastră solidă și am demonstrat că produsul potrivit poate răspunde atât așteptărilor vânzătorilor, cât și ale cumpărătorilor, chiar și într-un mediu de piață marcat de provocări”, a adăugat Roman Müller, Head of Investment Management Retail, Union Investment.

Centrul comercial, închiriat în proporție de 99%, este unul dintre primele 10 mall-uri din Polonia și se bucură de o amplasare strategică în Wroclaw, având vizibilitate foarte bună și acces rapid atât cu mașina, cât și cu transportul public. Magnolia Park deservește direct o zonă cu peste 360.000 de locuitori, dar și o regiune extinsă de aproape 1,4 milioane de persoane.

„Intrarea Magnolia Park în portofoliul nostru este una dintre cele mai mari tranzacții în domeniul retailului comercial din Europa Centrală și de Est din ultimii ani. Această achiziție este în linie cu strategia de investiții a NEPI Rockcastle care vizează creșterea concentrației portofoliului în țări cu rating de investiție bun și axarea pe proprietăți cu poziție dominantă pe piață. Acest centru comercial modern și sustenabil este de o calitate excepțională și are un potențial mare de a crește atât organic, cât și prin îmbunătățiri suplimentare”, a subliniat Anca Nacu, Director de Investiții, NEPI Rockcastle.

„Magnolia Park continuă să înregistreze performanțe bune în ceea ce privește numărul de vizitatori și vânzările. În prezent, este închiriat în proporție de 99%. Prin urmare, am profitat de această oportunitate pentru a vinde centrul comercial și pentru a ne reduce strategic expunerea pe piața din Polonia”, a spus Henri Eisenkopf, Director Transactions Shopping Places al Union Investment.

Printre chiriașii principali din cele 240 de magazine ale centrului comercial se numără branduri de renume precum Carrefour, Primark, Castorama, Decathlon, Media Markt, Peek & Cloppenburg, Zara, Half Price, H&M, Reserved, TK Maxx sau Helios. Magnolia Park deține certificarea de sustenabilitate BREEAM Excellent.

În cadrul acestei tranzacții, NEPI Rockcastle a beneficiat de asistența casei de avocatură Linklaters, în calitate de consilier juridic pe partea de achiziție, de compania de audit PwC pentru aspectele fiscale și financiare și de PM Services din postura de consilier tehnic. Union Investment a fost consiliată de compania de consultanță imobiliară JLL, din punct de vedere juridic de către biroul de avocatură CMS, iar în aspectele fiscale de către Thedy & Partners.