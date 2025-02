NEPI Rockcastle anunță rezultate financiare record în 2024, cu un venit operațional net de 556 milioane de euro

NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est și-a continuat creșterea pe parcursul lui 2024. Astfel, atât venitul operațional net, care a atins 556 milioane de euro, cât și profitul distribuibil pe acțiune au înregistrat cele mai mari valori din istoria companiei. Creșterea cu 11,8% a profitului distribuibil (5,6% per acțiune) corespunde cu estimarea revizuită în creștere din august 2024, iar valoarea portofoliului, înregistrată la finalul lui 2024, a atins aproape 8 miliarde de euro.

“Performanța noastră financiară reflectă excelența operațională a portofoliului și cererea ridicată venită din partea consumatorilor, pe piețele din Europa Centrală și de Est. Creșterea cu 13,2% a venitului operațional net, înregistrată în 2024, a survenit în primul rând datorită vânzărilor mai mari ale chiriașilor noștri. Acest lucru ne-a permis să creștem nivelul chiriilor de bază și să obținem venituri din chirii procentuale mai mari cu 15% față de 2023. Rata costului de ocupare a rămas la același nivel sustenabil din 2022, fapt care atestă succesul colaborării noastre cu partenerii de business. Prin modalitatea de gestionare a activelor, ne străduim să îmbunătățim constant calitatea proprietăților noastre care devin tot mai atractive atât pentru chiriași, cât și pentru consumatori. Ca urmare, am reușit să reducem gradul de neocupare la 1,7%, la nivelul întregului portofoliu, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă. În același timp, suntem interesați să ne dezvoltam prin achiziții generatoare de creștere financiară și investiții sustenabile. Din acest punct de vedere, 2024 a fost un an de referință pentru noi”, a declarat Rüdiger Dany, CEO al NEPI Rockcastle.

În 2024, NEPI Rockcastle a achiziționat două dintre cele mai importante centre comerciale din Polonia: Magnolia Park, din Wroclaw, și Silesia City Center, situat în Katowice, care vor contribui semnificativ la creșterea veniturilor grupului, în anii următori. Pentru finanțarea acestor achiziții, NEPI Rockcastle a atras 800 de milioane de euro din piețele de capital, la sfârșitul anului trecut. În plus, pentru menținerea unui indicator LTV (“Loan To Value”/raport împrumut-valoare) sub pragul strategic de 35%, NEPI Rockcastle a acompaniat fondurile obținute printr-o emisiune de obligațiuni verzi de 500 milioane de euro, cu o majorare de capital în valoare de 300 milioane de euro, prima din 2017. Pe viitor, grupul va continua să dezvolte relațiile cu furnizorii de capital și să acceseze piețele de capital, pentru a finanța și alte oportunități de investiții.

La finalul anului 2024, NEPI Rockcastle avea un indicator LTV de 32,1% și lichidități de 1,1 miliarde de euro, inclusiv facilități de credit neutilizate, chiar și după investițiile majore realizate în 2024. Aceste rezultate demonstrează încă o dată angajamentul grupului de a-și menține o poziție financiară solidă.

Reprezentanții NEPI Rockcastle rămân optimiști în ceea ce privește perspectivele economice din regiunea CEE, dar iau în calcul volatilitatea macroeconomică și sunt pregătiți pentru diverse scenarii, în perioada următoare.

În 2024, NEPI Rockcastle și-a reafirmat angajamentul de a face progrese semnificative în atingerea obiectivelor sale ambițioase de sustenabilitate. Inițiativele cheie includ reducerea emisiilor, trecerea la producția și consumul de energie regenerabilă, atingerea unui nivel de zero deșeuri evitabile și conservarea resurselor naturale. Prima fază a programului de energie verde a fost finalizată în 2024 și a inclus instalarea de panouri fotovoltaice pe 28 de proprietăți (27 în România și una în Lituania), atingând o capacitate totală instalată de 38 MW. În august 2024, Consiliul de Administrație a aprobat extinderea proiectului de energie verde la alte 23 de proprietăți din portofoliul din regiune al grupului (proiectele se află în diferite etape de implementare, autorizare sau licitație). A treia etapă a acestui program constă în investiția și dezvoltarea de parcuri fotovoltaice greenfield în România. Aceste investiții, estimate la 110 milioane de euro în total vor extinde semnificativ capacitatea Grupului de producție de energie verde.

„Rezultatele financiare remarcabile pe care le-am înregistrat în 2024, și expansiunea portofoliului ne oferă o bază solidă pentru viitor. În 2025, vom continua să identificăm oportunități de creștere care se aliniază strategiei noastre și oferă randamente optime pentru investitori”, a concluzionat Rüdiger Dany.

Principalele rezultate din 2024: