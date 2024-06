NextUp: 73% dintre IMM-uri au un nivel slab de digitalizare

Aproape trei sferturi dintre IMM-urile româneşti (73%) au un nivel slab de digitalizare, cu un scor între 0 şi 3, arată datele unui raport al Eurostat, citat într-o analiză realizată de un dezvoltator al unui soft ERP.

„Deşi România are un potenţial excelent în domeniul IT, afacerile locale fac paşi mici către o echipare corectă, care să îi ducă pe poziţii favorabile faţă de competitori. Ne uităm încă la cost şi nu am înţeles deocamdată că echiparea tehnologică este o investiţie care te scuteşte de timp, de bani, adică de resurse aruncate pe geam. Mai mult, nici instituţiile statului nu creează un mediu avantajos digitalizării în masă, pentru că ele însele sunt digitalizate pe hârtie şi nu pe bune. Mai exact, statul ne obligă la raportări lunare, invocând automatizarea acestui proces, însă nu ne oferă şi infrastructura capabilă să gestioneze o relaţie automatizată corect cu mediul privat. În contextul acesta, majoritatea antreprenorilor amână implementarea unui sistem tehnologic, făcându-şi un imens dezavantaj, având în vedere beneficiile aduse de digitalizarea cu un soft potrivit”, explică, într-un comunicat de presă, Roxana Epure, managing partner al NextUp.

Potrivit sursei citate, România continuă să fie printre cele mai slab digitalizate ţări, inclusiv în ceea ce priveşte mediul privat, de pe continentul european.

Astfel, conform unui raport privind digitalizarea firmelor în Uniunea Europeană în 2023, lansat recent de Eurostat, aproximativ 27% dintre IMM-urile din România au atins un nivel de bază al digitalizării, iar 73% au înregistrat un scor între 0 şi 3 al digitalizării, adică nivelul „foarte slab”, şi aproape 19% nivelul „slab”. În acelaşi timp, doar 8% au un nivel ridicat de digitalizare, respectiv 1,5% un nivel „foarte ridicat” de digitalizare.

La nivel general, România se află pe ultimul loc la capitolul digitalizare printre ţările din Uniunea Europeană, sub nivelul Bulgariei, unde 28% dintre IMM-uri au un nivel de bază privind digitalizarea. Prin comparaţie, în ţări ca Finlanda sau Suedia, peste 80% dintre firmele mici şi mijlocii au un nivel de bază de digitalizare.

NextUp este dezvoltatorul unui soft ERP adaptat afacerilor locale şi folosit cu precădere în retailul online, retailul tradiţional, producţie, distribuţie, construcţii şi servicii, pentru a automatiza activităţi repetitive consumatoare de resurse şi a optimiza procesele şi previziunile de business.

Dezvoltatorul are în portofoliu peste 6.000 de clienţi, cu o medie de cinci utilizatori/companie.