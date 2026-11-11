Nica (ANAF): Toți contribuabilii vor fi clasificați în funcție de riscul fiscal până la sfârșitul anului 2027

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își propune ca, până la sfârșitul anului 2027, să clasifice toți contribuabilii administrați în funcție de riscul fiscal, în trei categorii – risc mic, mediu și ridicat -, urmând ca tratamentul aplicat acestora să fie diferențiat în funcție de comportamentul fiscal, a anunțat miercuri președintele ANAF, Adrian Nica.

‘Anul 2027, la nivelul ANAF-ului, se va încheia cu clasificarea tuturor contribuabililor administrați. Adică, fiecare societate comercială va avea risc mic, mediu sau ridicat. Ne propunem de asemenea, în anul 2027, să tratăm diferit contribuabilii cu risc ridicat față de contribuabilii cu risc scăzut. De ce? Contribuabilii cu risc scăzut sunt acei contribuabili pe care îi definim contribuabili onești. Sunt cei care ne ajută să realizăm planul de încasări la ANAF. Sunt cei care suportă de fiecare dată orice creștere de taxe. Sunt cei care ne ajută în conformarea voluntară’, a afirmat Nica, la conferința ‘Bugetul și fiscalitatea anului 2027’, organizată de CursDeGuvernare, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.

Potrivit acestuia, ANAF a trecut în acest an de la programe de control și analize de risc realizate la nivel județean la un sistem centralizat, care permite corelarea informațiilor fiscale și contabile ale contribuabililor.

‘La nivelul județului, practic, am trecut de la 40 și ceva de ANAF-uri la un singur ANAF centralizat. Astăzi, structura noastră de DGMR, de analiză centralizată a datelor, poate procesa cu ajutorul sistemelor pe care le-am implementat și le-am recepționat toate datele și informațiile legate de contribuabil’, a explicat președintele ANAF.

Acesta a precizat că analiza riscului fiscal va ține cont inclusiv de istoricul administratorilor societăților comerciale.

‘Ne propunem ca la sfârșitul anului viitor tratamentul către contribuabil să fie în funcție de comportamentul lui fiscal în baza noastră de date. Comportamentul acesta fiscal vizează inclusiv istoricul administratorului. Nu putem să tratăm un contribuabil care are aceeași firmă de 30 de ani, își plătește taxele, dările, la fel ca pe acel contribuabil care are, în ultimii 10 ani, între 80 și 100 de firme fie vândute cu datorii, fie abandonate în diverse proceduri’, a subliniat Nica.

În prezent, structura de analiză de risc a ANAF a identificat aproximativ 1.800 de societăți comerciale cu risc fiscal ridicat, informațiile fiind transmise structurilor de control pentru efectuarea inspecțiilor fiscale.

‘Spre exemplu, astăzi când discut cu dumneavoastră, structura noastră de analiză de risc a stabilit în jur de 1.800 de societăți comerciale cu risc ridicat. Aceste analize au fost trimise structurilor de control, iar planul de control al ANAF se bazează pe introducerea în inspecție fiscală a acestor societăți’, a declarat șeful Fiscului.

Totodată, ANAF a transmis aproximativ 7.000 de notificări contribuabililor cu risc mediu, în urma analizei comportamentului fiscal din anul 2024. Nica a recunoscut că unele notificări nu au fost suficient explicate și a anunțat că acestea vor fi personalizate pentru fiecare societate comercială.

‘Unele din aceste notificări nu au fost explicitate suficient de ANAF. Dar, aceste 6.800-7.000 de notificări care s-au dat, au fost date către contribuabilii cu risc mediu. S-au trimis, cu urmare, a comportamentului de la nivelul anului 2024’, a precizat acesta.

Președintele ANAF a arătat că instituția intenționează să organizeze, în 2027, cursuri gratuite, atât fizice, cât și online, pentru contribuabili și profesioniștii din domeniul fiscal și contabil, în vederea explicării modului în care sunt corelate datele din declarațiile depuse.

‘Ne propunem în 2027 să facem cât mai multe cursuri fizice și online gratuite cu contribuabili și cu profesioniștii din domeniu, cărora să le explicăm ce date corelăm, ce comparații facem între documentele depuse, deoarece ne dorim o mai mare acuratețe a datelor’, a afirmat Nica.

El a mai anunțat că ANAF va publica în cursul lunii noiembrie prima metodologie de control fiscal, destinată sectorului agricol, document care va fi revizuit anual, în funcție de jurisprudență.

‘Vom publica prima metodologie de control a ANAF-ului pe agricultură. Îl vom publica pe pagina ANAF-ului. Ea va fi revizuită la fiecare sfârșit de an în funcție de jurisprudența anului respectiv și ne propunem ca anul viitor să avem metodologii de control unde, evident, o să implicăm și lumea universitară pe fiecare domeniu de activitate’, a adăugat președintele ANAF.