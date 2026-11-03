Contribuabilii vor putea evalua serviciile primite în unitățile fiscale prin scanarea unui cod QR

Contribuabilii vor putea evalua experiența în relația cu Fiscul prin intermediul unui chestionar accesibil prin cod QR afișat în unitățile fiscale, a anunțat, luni, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

‘Prin această inițiativă, ANAF pune accent pe experiența directă a contribuabililor în relația cu unitatea fiscală la care se adresează, pentru identificarea aspectelor care funcționează eficient și a celor care necesită îmbunătățiri. Chestionarul accesibil prin scanarea codului QR vizează exclusiv experiența contribuabilului în cadrul interacțiunii cu unitatea fiscală din județul sau localitatea în care a beneficiat de servicii, și nu o evaluare generală a activității ANAF la nivel național’, se precizează într-un comunicat al instituției.

Astfel, fiecare evaluare este asociată unității fiscale în care a avut loc interacțiunea, ceea ce permite identificarea punctuală a problemelor și a aspectelor care necesită îmbunătățiri la nivel local, precizează sursa citată.

Prin intermediul chestionarului vor fi urmărite, în principal, timpul de așteptare, amabilitatea și profesionalismul personalului, claritatea informațiilor și explicațiilor oferite, stadiul soluționării solicitării, precum și eventualele dificultăți întâmpinate.

De asemenea, evaluarea urmărește identificarea situațiilor în care contribuabilii au fost nevoiți să revină de mai multe ori pentru aceeași solicitare și a motivelor care au determinat aceste interacțiuni repetate.

‘Contribuabilii își exprimă gradul general de satisfacție față de serviciile primite în unitatea fiscală respectivă și au posibilitatea de a transmite propuneri privind aspectele care ar trebui îmbunătățite cu prioritate. Chestionarul este anonim, se completează în aproximativ două minute, iar răspunsurile nu influențează soluționarea solicitărilor adresate administrației fiscale’, se mai precizează în documentul citat.

Accesarea chestionarului se realizează prin scanarea codului QR disponibil în unitatea fiscală începând cu săptămâna viitoare, evaluarea fiind raportată la interacțiunea concretă a contribuabilului cu personalul și serviciile unității respective.

Prin introducerea acestui mecanism, ANAF susține că urmărește transformarea evaluărilor primite în măsuri concrete pentru reducerea timpilor de așteptare, simplificarea interacțiunilor și îmbunătățirea calității serviciilor în unitățile fiscale.

‘ANAF încurajează contribuabilii să evalueze experiența avută la unitatea fiscală la care s-au adresat, astfel încât măsurile de îmbunătățire să răspundă nevoilor reale identificate la nivel local. Fiecare evaluare va susține îmbunătățirea serviciilor oferite de unitatea fiscală în care contribuabilul a avut interacțiunea’, subliniază comunicatul.