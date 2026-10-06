Niculescu (ANRE): Licențierea activității de trading în energie ar urma să fie implementată din 2027

Un nou proiect ce ar urma să fie implementat din anul 2027 se referă la licențierea activității de trading în energie, cu scopul de profesionalizare a acestei zone, nu de creștere a birocrației, a anunțat, marți, la un eveniment de specialitate, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

‘Avem un proiect foarte interesant: este vorba despre licențierea activității de trading de energie. Este un concept pe care autoritatea de reglementare dorește să îl implementeze începând cu anul 2027. Un concept care trebuie văzut nu ca pe o creștere a birocrației, că mai inventăm o licență, mai inventăm o autorizație sau o formă birocratică pentru a desfășura această activitate, ci trebuie percepută ca pe o profesionalizare a acestei activități. Dacă sunt societăți comerciale care se licențiază la autoritatea de reglementare pentru această activitate de trading, dați-mi în voie să vă spun că, în foarte multe cazuri, văd aceleași CV-uri care sunt folosite la mai multe companii. Atunci, practic, cine face efectiv acele tranzacții pe piața de energie? Le fac oamenii ale căror CV-uri însoțesc aplicațiile solicitanților sau sunt făcute de alte persoane? În sensul acesta, dacă instituim această licență în care o persoană fizică care este licențiată ca mereu să facă genul acesta de activități, cred că gradul de responsabilitate în piața de energie va crește, se profesionalizează mai mult această activitate, iar la sfârșitul zilei cred că toată lumea are de câștigat’, a spus Niculescu.

Potrivit oficialului ANRE, în ultimele trei luni din 2026, există un număr de 133 de Avize Tehnice de Racordare (ATR) care au expirat.

‘Numărul mare de megawați a continuat și în 2026. Suntem undeva la 113 gigawați de ATR-uri emise, din care încep să expire. Cred că, la un an după ce s-a făcut această modificare, putem să facem o evaluare corectă și să vedem exacte efectele care au avut loc, care s-au produs. Tot în ultimele trei luni avem autorizații de înființare de vreo 3.550 de megawați emise, împărțiți pe tehnologii: autorizații de înființare care au termene de 12 luni, de 24 de luni sau de 36 de luni, în funcție de cât de complex este proiectul. În momentul în care au obținut autorizația de înființare, vă dați seama că au sursa finanțării asigurată, au constituit garanțiile (…) și au și contractul de racordare. Deci, practic, pentru acești 3.550 de megawați, aproximativ, este doar o chestiune de timp până când intră și vor produce și vor livra în rețea. Pe parte de licențe, tot în ultimele trei luni, cred că avem peste 1.250 de noi megawați licențiați, proiecte care au ajuns la maturitate, proiecte care au obținut absolut toate avizele din partea operatorilor de rețea și sunt licențiați și de ANRE. Practic, energia lor este în sistem în momentul de față’, a subliniat șeful ANRE.

Acesta a vorbit și despre investițiile care trebuie realizate în sectorul energetic național.

‘Este clar că, din punctul nostru de vedere, gradul de investiții trebuie să fie mai mare în rețele de distribuție. Fără niște rețele de distribuție care sunt ‘backbone’-ul sistemului, putem să vorbim de prosumator, putem să vorbim de producție, de flexibilitate, însă fără un sistem de distribuție care să fie foarte bine întărit și dezvoltat, lucrurile acestea nu prea se pot întâmpla. Provocarea este nivelul de investiții care, din punctul meu de vedere, trebuie crescut într-un ritm accelerat. Nu ne mai permitem să analizăm tot felul de chichițe, de interpretări din reglementare și trebuie crescut ritmul acesta de investiții în rețele de distribuție. În anul 2024, conform datelor pe care le avem de la ACER (Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, n.r.), în România am avut investiții în rețele de distribuție de aproximativ 32 de euro pe cap de locuitor, în comparație cu Polonia care a investit 80 de euro pe cap de locuitor, Germania 98 de euro pe cap de locuitor, iar Austria 87 de euro pe cap de locuitor. Sunt țări cu un nivel de investiții pe cap de locuitor mult mai mare decât reușesc operatorii de distribuție din România’, a menționat George Niculescu.

Președintele ANRE a punctat și faptul că, pe cadrul de reglementare actual, ‘nu vedem investiții în rețelele distribuției la nivelul la care ar trebui să fie’.

‘(…) am mai observat unele întârzieri din partea operatorilor de distribuție cu privire la acordarea ultimilor certificări pentru proiectele care sunt în perioadă de probe. Sunt lucruri care întârzie, în punctul nostru de vedere, nejustificat de mult și, în felul acesta, capacitățile de producție nu ajung să fie licențiate și energia lor nu se regăsește neapărat în forma aceasta de licențiere la tranzacționare în piața de energie. Cred că sunt foarte multe lucruri de făcut pe partea de distribuție și, așa cum vă spuneam, pe lângă investiții, trebuie să vedem sub ce formă, prin dialog, putem să creștem acest grad de investiții’, a declarat Niculescu.

Decidenți din domeniul energiei vor dezbate, marți, pe marginea unor subiecte precum investiții, oportunități și competitivitate, în cadrul unei conferințe de specialitate, organizată de publicația InvesTenergy, sub patronajul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).